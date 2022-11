Il Milan di Torino è stato troppo brutto per essere vero. La sconfitta contro i granata , al di là del risultato di misura, è stata netta e meritata: raramente nell'era Pioli post Covid si è vista una squadra così confusa, imprecisa e - soprattutto - incapace di reagire con ferocia allo svantaggio. Il tempo per analizzare il ko col Toro, tuttavia, non c'è. I rossoneri tornano in campo e si giocano la qualificazione agli ottavi di Champions League contro il Salisburgo : sarà sufficiente non perdere, ma è chiaro che in un San Siro ancora una volta sold out il Milan - come è nella sua natura - non dovrà commettere l'errore di accontentarsi del pareggio. Insomma, contro gli austriaci vedremo un Diavolo diverso. Ecco perché.

Una serata storta può capitare

Ad

"Se i nostri avversari si aspettano che ripeteremo la partita di Torino rimarranno delusi". Più chiaro di così Stefano Pioli non poteva essere: nella conferenza stampa della vigilia il tecnico del Milan ha espresso a chiare lettere il desiderio di voltare pagina immediatamente. C'è la speranza, se non la consapevolezza, che il ko contro i granata sia da archiviare come un incidente di percorso. Basti pensare che il Torino ha inflitto al Milan l'unica sconfitta esterna in campionato in tutto il 2022.

Champions League Pioli: "Se il Salisburgo si aspetta il Milan di Torino, sbaglia di grosso" IERI ALLE 14:10

Pioli ancora più motivato dopo il rinnovo

L'allenatore del Milan si siederà in panchina contro il Salisburgo forte del rinnovo di contratto appena firmato : il suo legame con i rossoneri durerà almeno fino al 2025, a conferma che la dirigenza crede nel suo lavoro e la squadra riconosce la sua guida tecnica. Una carica in più per Pioli che, dopo avere riportato il Milan in Champions e sul tetto d'Italia, ha la chance di fare un altro, importante passo avanti: riportare il Diavolo tra le 16 migliori squadre d'Europa.

Pioli: "Il rinnovo? Ho apprezzato tanto, mi sento stimato"

Leao e la sua voglia di riscatto

Contro il Torino abbiamo visto una delle versioni peggiori (se non la peggiore in assoluto) di Rafael Leao: il portoghese ha indirizzato il match con i granata sprecando due clamorose palla gol nei primi minuti , ha palesemente accusato il colpo dopo quel doppio errore ed è rimasto negli spogliatoi all'intervallo. Siamo certi che, nella notte europea più importante della stagione, Leao avrà voglia di rimettere le cose a posto e di tornare a essere l'arma in più di questo Milan. Se lo aspettano Pioli, i compagni di squadra e i tifosi.

La delusione di Rafael Leao durante Torino-Milan - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Giroud e Kjaer: gli uomini chiave

Per una notte da dentro o fuori Pioli si affiderà agli con ogni probabilità ai suoi leader. E tra questi c'è Simon Kjaer: il danese, nonostante una condizione che non può essere ancora al top dopo il bruttissimo infortunio dell'anno scorso, dovrà dare equilibrio e compattezza a una difesa che sta subendo qualche gol di troppo. In attacco maglia da titolare sulle spalle di Olivier Giroud, l'uomo del destino e dei gol pesanti: a lui il compito di scardinare la difesa del Salisburgo e di rigenerare Leao, con cui ha dimostrato ampiamente di avere un grande feeling.

Tonali: "Unico errore da non fare è giocare per il pari"

Champions League Milan-Salisburgo: probabili formazioni e statistiche 31/10/2022 ALLE 09:53