Milan, che allo stadio San Siro affronta il Salisburgo nella sesta e ultima giornata del gruppo E della fase a gironi di Champions League 2022/2023. Nello scontro diretto per il secondo posto del raggruppamento, i rossoneri hanno due risultati utili su tre dalla loro parte, nella speranza di tornare tra le migliori sedici d'Europa a distanza di nove stagioni dall'ultima volta: in classifica infatti i campioni d'Italia in carica, con 7 punti, precedono di una sola lunghezza la formazione austriaca. Al Milan quindi, chiamato a riscattare il recente servirebbe almeno un pareggio come all'andata (finì Missione ottavi di finale per il, che allo stadio San Siro affronta ilnella sesta e ultima giornata del gruppo E della fase a gironi di Champions League 2022/2023. Nello scontro diretto per il secondo posto del raggruppamento, i rossoneri hanno due risultati utili su tre dalla loro parte, nella speranza di tornare tra le migliori sedici d'Europa a distanza di nove stagioni dall'ultima volta: in classifica infatti i campioni d'Italia in carica, con 7 punti, precedono di una sola lunghezza la formazione austriaca. Al Milan quindi, chiamato a riscattare il recente ko esterno contro il Torino come all'andata (finì 1-1 alla Red Bull Arena ). Il match va in scena mercoledì 2 novembre alle ore 21:00. Arbitra l'incontro lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz.

Milan-Salisburgo: le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Wober, Pavlovic, Bernardo; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor.

ARBITRO: Antonio Mateu Lahoz (Spagna).

Theo Hernandez in azione durante Salisburgo-Milan - Champions League 2022-23

Milan-Salisburgo: dove vederla in tv e live streaming

Il match sarà trasmesso in diretta su Amazon Prime Video, disponibile tramite app su smart tv, smartphone, tablet e pc. Il sito e l'app di Eurosport vi offriranno la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.

Milan-Salisburgo: le statistiche opta

Il Milan è imbattuto nelle tre sfide europee contro il Salisburgo (2V, 1N), tutte in Champions League. Dopo aver infatti vinto le prime due gare contro il club austriaco, l’ultimo confronto è terminato 1-1 lo scorso 6 settembre.

Il Milan ha registrato una sola sconfitta in 12 sfide contro squadre austriache in competizioni europee (8V, 3N), rimanendo imbattuto in tutte le ultime otto (6V, 2N). In più, i rossoneri non hanno mai perso in gare casalinghe contro formazioni austriache (4V, 1N), segnando 19 gol in cinque match (3.8 di media).

Il Milan ha vinto due delle ultime quattro partite di Champions League (2P) e potrebbe ottenere due successi di fila nel torneo per la prima volta dall’ottobre 2011. I rossoneri hanno però subito gol in tutte le ultime sei gare casalinghe in Champions League – non registrano una serie più lunga in gare interne nel torneo dal novembre 2002 (15 match).

Tutti i 15 gol del Salisburgo in Champions League con Matthias Jaissle alla guida sono stati segnati da giocatori di età pari o inferiore a 23 anni. Il club austriaco ha infatti schierato le formazioni titolari con l’età media più bassa di questa Champions League (22 anni e 279 giorni).

Il Milan ha segnato otto gol in questa Champions League: l’ultima volta che ne ha realizzati di più in una singola fase a gironi nel torneo risale al 2011/12 (11), mentre l'ultima stagione in cui ha ottenuto almeno tre vittorie nella competizione risale al 2007-08 (quattro in quel caso).

Con la rete contro la Dinamo Zagabria, Olivier Giroud è diventato il giocatore più anziano a tagliare quota 20 gol in Champions League (36 anni e 25 giorni). Il francese potrebbe segnare in due match di fila nel torneo per la prima volta da dicembre 2020 con la maglia del Chelsea.

