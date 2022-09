Il Milan debutta alla Red Bull Arena di Salisburgo in un match valido per la prima giornata del Girone E di Champions League: calcio d'inizio alle ore 21, arbitra l'incontro il serbo Srdjan Jovanovic. I rossoneri sono reduci dal successo di sabato in campionato contro l'Inter nel derby e affrontano l'impegno con il morale alle stelle. Di fronte avranno un Salisburgo da prendere con le molle, come lo stesso tecnico rossonero Stefano Pioli ha sottolineato nella conferenza stampa della vigilia. La formazione allenata da Matthias Jaissle, campione d'Austria in carica, è al comando della classifica in campionato e vanta una striscia di 6 vittorie di fila (5 in Bundesliga e una in Coppa d'Austria).