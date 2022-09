Il Milan campione d'Italia in carica fa il suo debutto in Champions League : martedì 6 settembre, con calcio d'inizio alle ore 21, i rossoneri saranno di scena alla Red Bull Arena contro il Salisburgo in un match valido per la prima giornata del Girone E. Reduce dal successo per 3-2 di sabato nel derby contro l'Inter in campionato, la squadra di Pioli si presenta all'appuntamento con il morale alto e con la consapevolezza che iniziare il cammino europeo con il piede giusto è di fondamentale importanza. Di fronte avrà un avversario da non prendere con le molle: il Salisburgo di Matthias Jaissle, campione d'Austria in carica, è al comando della classifica in campionato e vanta una striscia di 6 vittorie di fila (5 in Bundesliga e una in Coppa d'Austria). Il match sarà arbitrato dal serbo Srdjan Jovanovic.

Salisburgo-Milan: le probabili formazioni

SALISBURGO (4-3-1-2) - Kohn; Dedic, Solet, Wöber, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Okafor, Fernando. All.: Jaissle.

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo HernAndez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All.: Pioli.

ARBITRO: Srdjan Jovanovic (Serbia).

Salisburgo-Milan: dove vederla in tv e live streaming

Salisburgo-Milan sarà trasmessa in diretta tv da Sky (canali 206 e 253). Il match della Red Bull Arena sarà inoltre visibile in diretta streaming su Infinity + (da pc, smartphone, smart tv e tablet). Sul sito e sulla app di Eurosport avrete la possibilità di seguire la diretta testuale della partita.

Salisburgo-Milan: i precedenti

Il Milan affronta il Salisburgo per la terza volta nella sua storia in Europa. Sorridono ai rossoneri i due precedenti, entrambi andati in scena nella fase a gironi dell'edizione 1994-95 di Champions League: vittoria per 3-0 all'andata a San Siro e successo per 1-0 nel match di ritorno in Austria.

