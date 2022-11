Il Barcellona saluta la Champions League con una vittoria che però, al di là del 4-2 finale, non nasconde importanti lacune. In un match che non ha alcuna rilevanza nella classifica finale, i blaugrana restano in vantaggio per quasi tutti e novanta i minuti ma rischiano più volte di subire il pareggio in trasferta contro un Viktoria Plzen mai domo. La reazione d'orgoglio arriva nel secondo tempo, quando la doppietta di Chory riapre per due volte la partita, prima su rigore e poi di testa, senza dimenticare la traversa nei primi 45 minuti. Per due volte la formazione di Xavi - in campo con quasi tutte le riserve - trova la scossa grazie alla doppietta di Ferran Torres e al gol all'esordio da titolare del centrocampista classe 2003 Pablo Torre, che poi si fa male.

Xavi decide di lasciare spazio a tanti giovani e chi ha giocato meno finora tra campionato e coppe, lasciando rifiatare gli altri in vista del calendario fitto nelle ultime settimane prima dei Mondiali. Tra questi anche Kessié, che però è costretto ad uscire a metà della ripresa per un fastidio muscolare. Il primo tempo è spaccato in tre: tra i gol di Marcos Alonso - prima rete in blaugrana sfruttando l’unica grossa dormita difensiva - e Ferran Torres, in mezzo il Viktoria Plzen ha il pallino del gioco e va vicinissimo al pareggio. Mentre il Barcellona si compiace, infatti, la formazione ceca colpisce una traversa con Chory, senza contare i numerosi interventi di Inaki Pena, portiere all'esordio con la maglia del Barcellona.

Ogni volta che arriva un gol, i catalani si addormentano. Il match si riapre così ad inizio ripresa con il rigore procurato e segnato da Chory per una spinta di Pablo Torre, che poi si rifarà una ventina di minuti dopo. Ferran Torres, migliore in campo nelle fila blaugrana, tiene per i fili la squadra prendendo le veci di Lewandowski (assente per un problema alla schiena) trovando la sua prima doppietta in Champions league. Ma ancora una volta il centravanti ceco sorprende la difesa insaccando con un'incornata. La rete del 4-2 di Pablo Torre sembra piegare definitivamente il Viktoria Plzen, che invece negli ultimi quindici minuti tenta il tutto per tutto e colpisce un palo. Nonostante la bella prestazione nell'ultima partita, la squadra di Bilek chiude a zero punti il proprio girone con la peggior difesa di tutto il torneo, ben 24 gol incassati con una media di quattro subiti per match.

al Barcellona dal prossimo anno solare spetta l'Europa League per la seconda stagione consecutiva. Termina così un girone C in cui tutto era già deciso con un turno d'anticipo. Il Barcellona chiude a sette punti dietro a Bayern Monaco (punteggio pieno) e tre lunghezze alle spalle dell'Inter. Bavaresi e nerazzurri volano agli ottavi , mentreper la seconda stagione consecutiva.

Tabellino

VIKTORIA PLZEN-BARCELLONA 2-4 (primo tempo: 0-2)

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Holik, Hejda, Pernica, Jemelka (57’ Havel); N’Diaye (57’ Bucha), Kalvach; Jirka, Vlkanova, Pilar; Chory. All: Bilek.

BARCELLONA (4-3-3): Inaki Pena; Bellerin, Pique, Marcos Alonso, Jordi Alba (57’ Balde); Gavi, Kessie (67’ Casadò), Pablo Torre (77’ Dembelé); Raphina, Ferran Torres, Ansu Fati. All: Xavi.

ARBITRO: Petrescu (Romania)

GOL: 6’ Marcos Alonso (B), 45’ Ferran Torres (B), 51’ rig. Chory (V), 53’ Ferran Torres (B), 63’ Chory (V), 75’ Pablo Torre (B)

ASSIST: Jordi Alba (B, 0-2), Raphinha (B, 1-3), Vlkanova (V, 2-3), Raphinha (B, 2-4)

AMMONITI: Gavi (B), N’Diaye (V), Pablo Torre (B)

ESPULSI: -

NOTE: rigore segnato da Chory al 51. Recupero 1+4

La cronaca in 9 momenti

6’ - PASSA IN VANTAGGIO IL BARCELLONA! Buco difensivo del Viktoria Plzen, diagonale di Ansu Fati che viene parata dal portiere, ma la palla passa sotto al braccio e rimane sulla linea, dove Marcos Alonso spinge in rete.

21’ - TRAVERSA VIKTORIA PLZEN! Punizione dalla destra, colpo di testa di Chory schiacciato a terra e rimbalzo che scheggia il legno alto. Cechi vicinissimi al pareggio!

30’ – Che pasticcio della difesa blaugrana, Pablo Torre regala palla a Kalvach che si invola a tu per tu col portiere. Salva tutto in uscita Inaki Pena.

45’ – 2-0 BARCELLONA! Grande azione corale della formazione di Xavi, cross dalla sinistra e sponda di Jordi Alba per Ferran Torres che appoggia in rete. Inizialmente viene fischiato fuorigioco al terzino spagnolo, poi il Var dà il gol.

51’ – ACCORCIA LE DISTANZE IL VIKTORIA PLZEN SU RIGORE! Chory viene spinto da Pablo Torre in area, lo stesso centravanti ceco spiazza Inaki Pena.

53’ - FERRAN TORRES RISPONDE, 3-1 BARCELLONA! Dribbling fulminante del numero 11 blaugrana che ne salta due, triangolo rapido con Raphinha in area e doppietta.

63’ - INCREDIBILE, LA RIAPRE ANCORA CHORY, 2-3 VIKTORIA PLZEN!! Cross di Vlkanova e colpo di testa del centravanti ceco che buca Inaki Pena.

75’ - Torna a chiudere i conti il Barcellona con il gol di Pablo Torre al suo esordio da titolare! Lancio in profondità di Raphinha e bellissimo inserimento del centrocampista 19enne che poi la mette sotto la traversa. 4-2!

82’ – PALO VIKTORIA PLZEN! Botta tremenda di Jirka marcato da Marcos Alonso, botta tremenda che fa tremare la porta per minuti.

Doppietta al Barcellona e due dei cinque gol segnati dal Viktoria Plzen in questa edizione della Champions League: serata di gloria per Tomàs Chory.

MVP

FERRAN TORRES (Barcellona) - Senza Lewandowski, è il classe 2000 spagnolo il trascinatore dei blaugrana con una doppietta. L'unico che si contrappone ai momenti di poltroneggiamento della squadra.

Bocciato

Ludek PERNICA (Viktoria Plzen) - Ennesima prova in cui dimostra di non essere all'altezza di questa competizione. Almeno i compagni provano a ribadire il contrario.

