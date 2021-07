Metà Superclásico, ovvero la sfida che gran parte degli appassionati neutrali si augura di vedere tra pochi giorni, è formato. Il Brasile è in finale di Copa America per la seconda volta consecutiva. E ora andrà a caccia del decimo trofeo per arrivare in doppia cifra nell'albo d'oro della competizione. A Rio de Janeiro è una partita diversa rispetto a quella stravinta dalla Seleção nei gironi: finisce con uno striminzito 1-0, e l'uomo decisivo è ancora Lucas Paquetá, come contro il Cile, autore dell'unico gol dell'incontro al 35'. Primo tempo di marca brasiliana, ripresa in cui Gareca cambia qualcosa tatticamente e i frutti si vedono. Tanto che Lapadula va vicinissimo al pari (gran riflesso di Ederson). Ma il risultato non cambia più. L'1-0 è sufficiente al Brasile, che nella notte tra sabato e domenica prossimi si giocherà la Copa America al Maracanã: di fronte una tra l'Argentina e la Colombia, di scena domani notte.

Tabellino

Brasile-Perú 1-0 (primo tempo 1-0)

Brasile (4-3-3): Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi (85' Militão); Paquetá (92' Douglas Luiz), Casemiro, Fred (85' Fabinho); Everton (70' Everton Ribeiro), Neymar, Richarlison (85' Vinicius Junior). Ct. Tite

Perú (5-4-1): Gallese; Corzo (75' Lora), Ramos (46' Lopez), Santamaria, Callens, Trauco (46' Garcia); Peña, Tapia (89' Tavara), Yotun, Cueva (81' Ormeño); Lapadula. Ct. Gareca

Arbitro: Roberto Tobar (Cile)

Gol: 35' Paquetá

Ammoniti: Yotun, Vinicius Junior, Lopez

Espulsi: -

La cronaca in 6 momenti chiave

8' – Richarlison riceve in area da Paquetá, aggira il portiere Gallese e tocca all'indietro per Neymar, che però è pressato e spara alle stelle.

19' – Triplo intervento di Gallese in pochissimi secondi: prima su un destro al volo di Casemiro, poi su un tentativo ravvicinato di Neymar e infine sul tap-in di Richarlison.

26' – Richarlison aggira ancora Gallese e crossa col sinistro: Everton controlla e calcia al volo a porta vuota, trovando però la respinta da terra di Callens.

35' – GOL DEL BRASILE. Neymar fa quel che vuole in area e tocca per Paquetá, che con la porta spalancata mette dentro. 1-0.

49' – Lapadula punta Thiago Silva, rientra sul sinistro e calcia, trovando una grande risposta di Ederson.

81' – Callens svetta più in alto di Ederson sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma di testa spizza a lato. Brivido enorme.

La statistica chiave

Primo tempo completamente diverso rispetto al secondo: prima dell'intervallo il Brasile ha calciato verso la porta 7 volte, dopo appena una. Zero tiri verso lo specchio per il Perú nella prima frazione, contro i due della ripresa.

Il momento social

Il migliore

Neymar. Non segna, ma dispensa numeri come se fossero caramelle. Tra una giocata preziosa e un assist di schiena (!), trova il tempo per servire a Paquetá la palla dell'unico gol della partita.

Il peggiore

Ramos. Quanto soffre nel primo tempo. Anche lui è tra i difensori ubriacati da Neymar nell'azione del gol di Paquetá. Non torna in campo per la ripresa.

