Mali, Nigeria e Costa d'Avorio. In tutte e tre queste Nazionali, inoltre, c'erano degli 'italiani' in campo. Faranno il loro ritorno a casa Coulibaly della Salernitana, Ebuehi del Venezia e Ola Aina del Torino. Oltre a Traoré del Sassuolo, Boga - neo acquisto dell'Atalanta - e soprattutto Kessié. Il centrocampista del Milan, però, è a rischio per il prossimo match di campionato contro l'Inter, dopo aver Un altro turno è stato archiviato e non senza sorprese visto che sono usciti agli ottavi di finale squadre del calibro di. In tutte e tre queste Nazionali, inoltre, c'erano degli 'italiani' in campo. Faranno il loro ritorno a casa Coulibaly della Salernitana, Ebuehi del Venezia e Ola Aina del Torino. Oltre a Traoré del Sassuolo, Boga - neo acquisto dell'Atalanta - e soprattutto. Il centrocampista del Milan, però, è a rischio per il prossimo match di campionato contro l'Inter, dopo aver rimediato un trauma costale proprio nell'ultima gara disputata in Camerun. Andiamo quindi a fare il solito borsino di chi rimane per la parte conclusiva della Coppa d'Africa e che partite salteranno con il proprio club in Serie A.

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattoforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Tutti gli italiani rimasti in Camerun

Chi rimane? Ecco la lista dei giocatori ancora in corsa...

Squadra Giocatori Bologna Mbaye (Senegal), Barrow (Gambia) Cagliari Keita Baldé (Senegal) Fiorentina S.Amrabat (Marocco) Milan Ballo-Touré (Senegal) Napoli Zambo Anguissa (Camerun), Koulibaly (Senegal) Roma Darboe (Gambia) Sampdoria O.Colley (Gambia) Spezia E.Colley (Gambia) Verona Hongla (Camerun)

Sono fuori lista, perché non giocano in Serie A, ma in Camerun ci sono anche altri 'italiani'. Parliamo dei gambiani Yusupha Bobb del Piacenza e Sheikh Sibi della Virtus Verona. Oltre al titolarissimo José Machin del Monza che ha sempre giocato con la Guinea Equatoriale, una delle sorprese del torneo.

Quali partite salteranno gli 'italiani' della Coppa d'Africa?

Bologna (2)

Ibrahima Mbaye (d, Senegal) e Musa Barrow (a, Gambia)

Data Partita Competizione 6/2 Bologna-Empoli Serie A

Cagliari (1)

Keita Baldé (a, Senegal)

Data Partita Competizione 6/2 Atalanta-Cagliari Serie A

Keita Baldé in azione durante Senegal-Zimbabwe - Coppa d'Africa 2021 Credit Foto Getty Images

Fiorentina (1)

Sofyan Amrabat (c, Marocco)

Data Partita Competizione 6/2 Lazio-Fiorentina Serie A

Sofyan Amrabat e Achraf Hakimi esultano dopo il meraviglioso gol del terzino del PSG su calcio di punizione, valido per il 2-1 finale in Marocco-Malawi, Coppa d'Africa 2021 (25 gennaio 2022) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Milan (2)

Fodé Ballo-Touré (d, Senegal)

Data Partita Competizione 6/2 Inter-Milan Serie A

Napoli (2)

André-Frank Zambo Anguissa (c, Camerun), Kalidou Koulibaly (d, Senegal)

Data Partita Competizione 6/2 Venezia-Napoli Serie A

Roma (2)

Ebrima Darboe (c, Gambia)

Data Partita Competizione 6/2 Roma-Genoa Serie A

Ebrima Darboe a contrasto con Aguibou Camara in Guinea-Gambia - Coppa d'Africa 2021 Credit Foto Getty Images

Sampdoria (1)

Omar Colley (d, Gambia)

Data Partita Competizione 6/2 Sampdoria-Sassuolo Serie A

Omar Colley prova ad andare di testa in Gambia-Mauritania - Coppa d'Africa 2021 Credit Foto Getty Images

Spezia (1)

Ebrima Colley (a, Gambia)

Data Partita Competizione 6/2 Salernitana-Spezia Serie A

Ebrima Colley in azione durante Gambia-Mauritania - Coppa d'Africa 2021 Credit Foto Getty Images

Verona (1)

Martin Hongla (c, Camerun)

Data Partita Competizione 6/2 Juventus-Verona Serie A

