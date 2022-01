La Coppa d'Africa 2021 è partita! Dopo il rinvio della passata stagione, la denominazione della competizione resta la stessa, come già successo per altri eventi in giro per il mondo (vedi Euro 2020 e Tokyo 2020). Sono diverse le escluse eccellenti, che non sono riuscite a qualificarsi per la fase a finale, ma ci sono anche tante big (le favorite) con diversi giocatori 'italiani' tra i convocati. C'è il Senegal di Koulibaly e ancora la Costa d'Avorio di Kessié. Tutti a caccia dell'Algeria di Bennacer, campione in carica. Si parte con Camerun-Burkina Faso il 9 gennaio, finalissima il 6 febbraio a Yaoundé.

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattoforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Algeria-Senegal 1-0 : gli highlights della finale 2019

I gironi

Sono 24 le Nazionali qualificate, suddivise in 6 gironi da quattro squadre l'una. Avranno accesso agli ottavi di finale le prime due classificate di ogni gruppo, più le quattro migliori terze. Dal 23 gennaio in poi, via alla fase ad eliminazione diretta.

Gruppo A

Squadra Punti Differenza reti Camerun 3 +1 Capo Verde 3 +1 Burkina Faso 0 -1 Etiopia 0 -1

Calendario

-13 gennaio, ore 17: Camerun-Etiopia al Paul Biya di Yaoundé;

-13 gennaio, ore 20: Capo Verde-Burkina Faso al Paul Biya di Yaoundé;

-17 gennaio, ore 17: Capo Verde-Camerun al Paul Biya di Yaoundé;

-17 gennaio, ore 17: Burkina Faso-Etiopia al Kouekong di Bafoussam;

Gruppo B

Squadre Punti Senegal 0 Zimbabwe 0 Guinea 0 Malawi 0

Calendario

-10 gennaio, ore 14: Senegal-Zimbabwe al Kouekong di Bafoussam;

-10 gennaio, ore 17: Guinea-Malawi al Kouekong di Bafoussam;

-14 gennaio, ore 14: Senegal-Guinea al Kouekong di Bafoussam;

-14 gennaio, ore 17: Malawi-Zimbabwe al Kouekong di Bafoussam;

-18 gennaio, ore 17: Malawi-Senegal al Kouekong di Bafoussam;

-18 gennaio, ore 17: Zimbabwe-Guinea all'Ahmadou Ahidjo di Yaoundé;

Gruppo C

Squadre Punti Marocco 0 Ghana 0 Comore 0 Gabon 0

Calendario

-10 gennaio, ore 17: Marocco-Ghana all'Ahmadou Ahidjo di Yaoundé;

-10 gennaio, ore 20: Comore-Gabon all'Ahmadou Ahidjo di Yaoundé;

-14 gennaio, ore 17: Marocco-Comore all'Ahmadou Ahidjo di Yaoundé;

-14 gennaio, ore 20: Gabon-Ghana all'Ahmadou Ahidjo di Yaoundé;

-18 gennaio, ore 20: Gabon-Marocco all'Ahmadou Ahidjo di Yaoundé;

-18 gennaio, ore 20: Ghana-Comore al Roumdé Adjia Stadium di Garoua;

Gruppo D

Squadre Punti Nigeria 0 Egitto 0 Sudan 0 Guinea Bissau 0

Calendario

-11 gennaio, ore 17: Nigeria-Egitto al Roumdé Adjia Stadium di Garoua;

-11 gennaio, ore 20: Sudan-Guinea Bissau al Roumdé Adjia Stadium di Garoua;

-15 gennaio, ore 17: Nigeria-Sudan al Roumdé Adjia Stadium di Garoua;

-15 gennaio, ore 20: Guinea Bissau-Egitto al Roumdé Adjia Stadium di Garoua;

-19 gennaio, ore 20: Egitto-Sudan all'Ahmadou Ahidjo di Yaoundé;

-19 gennaio, ore 20: Guinea Bissau-Nigeria al Roumdé Adjia Stadium di Garoua;

Gruppo E

Squadre Punti Algeria 0 Sierra Leone 0 Guinea Equatoriale 0 Costa d'Avorio 0

Calendario

-11 gennaio, ore 14: Algeria-Sierra Leone al Japoma Stadium di Douala;

-12 gennaio, ore 20: Guinea Equatoriale-Costa d'Avorio al Japoma Stadium di Douala;

-16 gennaio, ore 17: Costa d'Avorio-Sierra Leone al Japoma Stadium di Douala;

-16 gennaio, ore 20: Algeria-Guinea Equatoriale al Japoma Stadium di Douala;

-20 gennaio, ore 17: Costa d'Avorio-Algeria al Japoma Stadium di Douala;

-20 gennaio, ore 17: Sierra Leone-Guinea Equatoriale al Limbe Stadium di Limbe;

Gruppo F

Squadre Punti Tunisia 0 Mali 0 Mauritania 0 Gambia 0

Calendario

-12 gennaio, ore 14: Tunisia-Mali al Limbe Stadium di Limbe;

-12 gennaio, ore 17: Mauritania-Gambia al Limbe Stadium di Limbe;

-16 gennaio, ore 14: Gambia-Mali al Limbe Stadium di Limbe;

-16 gennaio, ore 17: Tunisia-Mauritania al Limbe Stadium di Limbe;

-20 gennaio, ore 20: Gambia-Tunisia al Limbe Stadium di Limbe;

-20 gennaio, ore 20: Mali-Mauritania al Japoma Stadium di Douala;

Il calendario completo

Quali saranno le squadre a qualificarsi da prime con sole vittorie? Chi sarà il capocannoniere della fase a gironi? Tutte chiacchiere, perché dal 23 gennaio in poi si comincerà a fare sul serio con partite da dentro o fuori.

1a giornata fase a gironi

-domenica 9 gennaio, ore 17: Camerun-Burkina Faso al Paul Biya di Yaoundé;

-domenica 9 gennaio, ore 20: Etiopia-Capo Verde al Paul Biya di Yaoundé;

-lunedì 10 gennaio, ore 14: Senegal-Zimbabwe al Kouekong di Bafoussam;

-lunedì 10 gennaio, ore 17: Guinea-Malawi al Kouekong di Bafoussam;

-lunedì 10 gennaio, ore 17: Marocco-Ghana all'Ahmadou Ahidjo di Yaoundé;

-lunedì 10 gennaio, ore 20: Comore-Gabon all'Ahmadou Ahidjo di Yaoundé;

-martedì 11 gennaio, ore 14: Algeria-Sierra Leone al Japoma Stadium di Douala;

-martedì 11 gennaio, ore 17: Nigeria-Egitto al Roumdé Adjia Stadium di Garoua;

-martedì 11 gennaio, ore 20: Sudan-Guinea Bissau al Roumdé Adjia Stadium di Garoua;

-mercoledì 12 gennaio, ore 14: Tunisia-Mali al Limbe Stadium di Limbe;

-mercoledì 12 gennaio, ore 17: Mauritania-Gambia al Limbe Stadium di Limbe;

-mercoledì 12 gennaio, ore 20: Guinea Equatoriale-Costa d'Avorio al Japoma Stadium di Douala;

2a giornata fase a gironi

-giovedì 13 gennaio, ore 17: Camerun-Etiopia al Paul Biya di Yaoundé;

-giovedì 13 gennaio, ore 20: Capo Verde-Burkina Faso al Paul Biya di Yaoundé;

-venerdì 14 gennaio, ore 14: Senegal-Guinea al Kouekong di Bafoussam;

-venerdì 14 gennaio, ore 17: Malawi-Zimbabwe al Kouekong di Bafoussam;

-venerdì 14 gennaio, ore 17: Marocco-Comore all'Ahmadou Ahidjo di Yaoundé;

-venerdì 14 gennaio, ore 20: Gabon-Ghana all'Ahmadou Ahidjo di Yaoundé;

-sabato 15 gennaio, ore 17: Nigeria-Sudan al Roumdé Adjia Stadium di Garoua;

-sabato 15 gennaio, ore 20: Guinea Bissau-Egitto al Roumdé Adjia Stadium di Garoua;

-domenica 16 gennaio, ore 14: Gambia-Mali al Limbe Stadium di Limbe;

-domenica 16 gennaio, ore 17: Costa d'Avorio-Sierra Leone al Japoma Stadium di Douala;

-domenica 16 gennaio, ore 17: Tunisia-Mauritania al Limbe Stadium di Limbe;

-domenica 16 gennaio, ore 20: Algeria-Guinea Equatoriale al Japoma Stadium di Douala;

3a giornata giornata fase a gironi

-lunedì 17 gennaio, ore 17: Capo Verde-Camerun al Paul Biya di Yaoundé;

-lunedì 17 gennaio, ore 17: Burkina Faso-Etiopia al Kouekong di Bafoussam;

-martedì 18 gennaio, ore 17: Malawi-Senegal al Kouekong di Bafoussam;

-martedì 18 gennaio, ore 17: Zimbabwe-Guinea all'Ahmadou Ahidjo di Yaoundé;

-martedì 18 gennaio, ore 20: Gabon-Marocco all'Ahmadou Ahidjo di Yaoundé;

-martedì 18 gennaio, ore 20: Ghana-Comore al Roumdé Adjia Stadium di Garoua;

-mercoledì 19 gennaio, ore 20: Egitto-Sudan all'Ahmadou Ahidjo di Yaoundé;

-mercoledì 19 gennaio, ore 20: Guinea Bissau-Nigeria al Roumdé Adjia Stadium di Garoua;

-giovedì 20 gennaio, ore 17: Costa d'Avorio-Algeria al Japoma Stadium di Douala;

-giovedì 20 gennaio, ore 17: Sierra Leone-Guinea Equatoriale al Limbe Stadium di Limbe;

-giovedì 20 gennaio, ore 20: Gambia-Tunisia al Limbe Stadium di Limbe;

-giovedì 20 gennaio, ore 20: Mali-Mauritania al Japoma Stadium di Douala;

Ottavi di finale

-domenica 23 gennaio, ore 17: 2a Gruppo A vs 2a Gruppo C al Limbe Stadium di Limbe (M1);

-domenica 23 gennaio, ore 20: Vincitrice Gruppo D vs 3a Gruppo B/E/F al Roumdé Adjia Stadium di Garoua (M2);

-lunedì 24 gennaio, ore 17: 2a Gruppo B vs 2a Gruppo F al Kouekong Stadium di Bafoussam (M3);

-lunedì 24 gennaio, ore 20: Vincitrice Gruppo A vs 3a Gruppo C/D/E al Paul Biya di Yaoundé (M4);

-martedì 25 gennaio, ore 17: Vincitrice Gruppo B vs 3a Gruppo A/C/D al Kouekong Stadium di Bafoussam (M5);

-martedì 25 gennaio, ore 20: Vincitrice Gruppo C vs 3a Gruppo A/B/F all'Ahmadou Ahidjo Stadium di Yaoundé (M6);

-mercoledì 26 gennaio, ore 17: Vincitrice Gruppo E vs 2a Gruppo D al Japoma Stadium di Douala (M7);

-mercoledì 26 gennaio, ore 20: Vincitrice Gruppo F vs 2a Gruppo E al Limbe Stadium di Limbe (M8);

Quarti di finale

-sabato 29 gennaio, ore 17: Vincitrice ottavo 4 vs Vincitrice ottavo 3 al Japoma Stadium di Douala (QB);

-sabato 29 gennaio, ore 20: Vincitrice ottavo 1 vs Vincitrice ottavo 2 al Roumdé Adjia Stadium di Garoua (QA);

-domenica 30 gennaio, ore 17: Vincitrice ottavo 7 vs Vincitrice ottavo 6 al Paul Biya di Yaoundé (QC);

-domenica 30 gennaio, ore 20: Vincitrice ottavo 5 vs Vincitrice ottavo 8 al Japoma Stadium di Douala (QD);

Semifinali

-mercoledì 2 febbraio, ore 20: Vincitrice Quarto A vs Vincitrice Quarto D al Japoma Stadium di Douala;

-giovedì 3 febbraio, ore 20: Vincitrice Quarto B vs Vincitrice Quarto C al Paul Biya di Yaoundé;

Finali

-domenica 6 febbraio, ore 17: Finale 3°/4° posto all'Ahmadou Ahidjo Stadium, Yaoundé;

-domenica 6 febbraio, ore 20: Finalissima al Paul Biya di Yaoundé;

