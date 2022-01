Coppa d'Africa sta ormai entrando nel vivo e, una volta completata Confédération africaine de Football, ha ufficializzato il montepremi per questa edizione 2021 (la denominazione resta la stessa nonostante il rinvio di un anno). Beh, c'è stato un importante aumento dei premi rispetto all'ultima edizione del 2019 quanto si guadagna a vincere la Coppa d'Africa? La 33esima edizione dellasta ormai entrando nel vivo e, una volta completata la prima giornata della fase a gironi , possiamo già redigere qualche bilancio. Chi si è confermata tra le favorite? Chi ha deluso? Chi ha stupito? Quali saranno i primi giocatori di Serie A a rientrare? Mentre riflettiamo sulle qualità delle Nazionali impegnate nel torneo, diamo anche un occhio al montepremi. Sì perché la CAF, la, ha ufficializzato il montepremi per questa edizione 2021 (la denominazione resta la stessa nonostante il rinvio di un anno). Beh, c'è statorispetto all'ultima edizione del 2019 vinta dall'Algeria ; questo grazie anche alle maggiori entrati da sponsor, diritti televisivi e dagli incentivi versati dalla FIFA, nonostante le difficoltà - causa covid - delle ultime stagioni. Un importante aumento che potrà aiutare ciascuna Federcalcio ad aiutare la crescita dell'attività sportiva nel proprio Paese. E allora

Il montepremi della Coppa d'Africa 2022

Piazzamento Premio* Vincitrice 5 milioni Finalista 2,75 milioni Semifinaliste 2,2 milioni Quarti 1,175 milioni

*i premi si considerano in dollari americani / dati presi dal sito ufficiale della CAN

La Nazionale che alzerà il trofeo il prossimo febbraio, staccherà anche un assegno da 5 milioni di dollari. Importo da dividere poi tra i giocatori e i componenti dello staff (importo comunque diverso rispetto ai 'premi vittoria' concordati preventivamente con ciascuna Federcalcio). Un aumento di circa 500 mila dollari rispetto all'assegno ricevuto dalla Nazionale algerina nel 2019. Chi perderà, invece, la finale si dovrà 'accontentare' di 2,75 milioni di premio. Comunque un aumento di 250 mila dollari rispetto all'ultima volta. E poi ancora, chi uscirà in semifinale avrà comunque diritto a 2,2 milioni (+200 mila dollari) e chi abbandonerà ai quarti avrà un'entrata di 1,175 milioni (+175 mila dollari).

Mica male... Premi minori di un Europeo, e di quello che si può permettere la UEFA, ma la CAN ha operato un importante rinnovamento in termini di risorse da distribuire alle Federazioni. Basti pensare che, per questa edizione, ci sarà un aumento complessivo di circa 2 milioni di dollari.

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattoforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

