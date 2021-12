Ildi Toni Conceição è stata la prima Nazionale ad ufficializzare la lista dei convocati per la Coppa d'Africa 2021 che avrà il suo start il prossimo 9 gennaio . Con questa 'guida' andiamo a scoprire tutti i protagonisti di un'edizione che si preannuncia scoppiettante. (Articolo in aggiornamento...).

Portieri: André Onana (Ajax), Devis Epassy (OFI Creta), Jean Efala (Akwa United), Simon Omossola (Vita Club);

Difensori: Collins Fai (Standard Liège), Olivier Mbaizo (Philadelphia Union), Michael Ngadeu-Ngadjui (Gent), Jean-Charles Castelletto (Nantes), Harold Moukoudi (Saint-Étienne), Jérôme Onguéné (Red Bull Salisburgo), Nouhou Tolo (Seattle Sounders), Ambroise Oyongo (Montpellier), Enzo Ebosse (Angers);

Centrocampisti: Jean Onana (Bordeaux), Samuel Oum Gouet (KV Mechelen), André-Frank Zambo Anguissa (Napoli), Martin Hongla (Hellas Verona), Pierre Kunde Malong (Olympiacos), James Léa Siliki (Middlesbrough), Yvan Neyou (Saint-Étienne);

Attaccanti: Stéphane Bahoken (Angers), Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Monaco), Nicolas Moumi Ngamaleu (Young Boys), Ignatius Ganago (Lens), Christian Bassogog (Shanghai Shenhua), Karl Toko Ekambi (Olympique Lione), Clinton N'Jie (Dinamo Mosca).

...

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa saranno trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Le gare saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.