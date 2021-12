Camerun per l'edizione 2021 della Coppa d'Africa. Andiamo nello specifico a vedere tutti i giocatori 'italiani' convocati per il torneo che partirà dal Articolo in aggiornamento...) Con buona pace di Luciano Spalletti , sono davvero tanti i giocatori della Serie A che sbarcheranno inper l'edizione 2021 della Coppa d'Africa. Andiamo nello specifico a vedere tutti i giocatori 'italiani' convocati per il torneo che partirà dal 9 gennaio e le squadre del nostro campionato che resteranno senza alcuni elementi fondamentali durante il mese di gennaio. (

Camerun (Ufficiale)

André-Frank Zambo Anguissa (c, Napoli), Martin Hongla (c, Hellas Verona)

Algeria (probabile)

Ismaël Bennacer (c, Milan), Adam Ounas (a, Napoli), Mohamed Fares (d, Genoa)

Costa d'Avorio (probabile)

Franck Kessié (c, Milan), Hamed Traorè (c, Sassuolo), Jérémie Boga (a, Sassuolo), Wilfried Singo (d, Torino), Jean-Daniel Akpa-Akpro (c, Lazio)

Gambia (probabile)

Musa Barrow (a, Bologna), Omar Colley (d, Sampdoria), Ebrima Colley (a, Spezia), Ebrima Darboe (c, Roma)

Ghana (probabile)

Caleb Ekuban (a, Genoa), Alfred Duncan (c, Fiorentina), Emmanuel Gyasi (a, Spezia)

Guinea (probabile)

Amadou Diawara (c, Roma)

Mali (probabile)

Lassana Coulibaly (c, Salernitana)

Marocco (probabile)

Sofyan Amrabat (c, Fiorentina), Youssef Maleh (c, Fiorentina), Abdou Harroui (c, Sassuolo)

Nigeria (probabile)

Victor Osimhen (a, Napoli), Ola Aina (d, Torino), Tyronne Ebuehi (d, Venezia), Kingsley Michael (c, Bologna)

Senegal (probabile)

Keita Baldé (a, Cagliari), Kalidou Koulibaly (d, Napoli), Fodé Ballo-Touré (d, Milan), Ibrahima Mbaye (d, Bologna)

Sierra Leone (probabile)

Yayah Kallon (a, Genoa)

Tunisia (probabile)

Wajdi Kechrida (d, Salernitana)

Dove guardare la Coppa d'Africa in tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa saranno trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Le gare saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

