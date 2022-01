1) Roma, Diawara "geometra" insieme a Naby Keïta

Al cospetto della Guinea-Conakry c'era un Malawi letteralmente falcidiato dal Covid : 8 positivi tra le "Fiamme", presentatisi all'esordio con appena due giocatori di movimento in panchina. Ma l'armonia del centrocampo dei Syli ha stupito. O forse no. I nomi di grandissima qualità ci sono: se Naby Keïta ha dato il "la" all'azione del gol decisivo, con una splendida apertura su José Kanté sulla sinistra, il "romanista" Amadou Diawara ha donato equilibrio a tutto il reparto come perno della zona nevralgica.

Ad

Guinea-Malawi 1-0: gli highlights

Coppa d'Africa Da Salah a Kessié: tutti i convocati della Coppa d'Africa 2021 22/12/2021 A 17:15

Insomma, la Guinea è partita col piede giusto e può guardare lontano nel gruppo B, lo stesso del Senegal - che ha vinto di rigore all'ultimo respiro e senza brillare - contro lo Zimbabwe.

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Algeria Egitto Marocco Tunisia Senegal Costa d'Avorio Nigeria Camerun Ghana Altra

2) L'italo-marocchino Masina titolare contro il Ghana

Ve lo ricordate Adam Masina? Al secondo tentativo della Federcalcio marocchina ha risposto "presente", dopo aver giocato nell'Under 21 italiana di Gigi Di Biagio e successivamente assodato che non sarebbe rientrato nei piani della nazionale maggiore, allenata prima da Conte, poi da Ventura e oggi da Roberto Mancini. Alla quarta stagione al Watford, il terzino sinistro di Galliera, ex Bologna, è stato tra i protagonisti della preziosissima vittoria dei Leoni dell'Atlante contro il Ghana , firmata Boufa. Lui a sinistra a difendere, l'ex Inter Achraf Hakimi a destra a spingere, ma con moderazione. Il ct Halilhodzic, che si è preso la responsabilità di non convocare la stella Hakim Ziyech, ha una visione ben precisa...

Marocco-Ghana 1-0: gli highlights

3) Benyu, zimbabwiano d'Islanda: che storia!

La sua Coppa d'Africa non è iniziata esattamente col piede giusto, tanto da rimediare un infortunio alla caviglia nel finale della gara contro il Senegal, ma la sua storia vale la pena di essere raccontata. Nella nazionale dei Guerrieri è titolare, ma la sua quotidianità si sviluppa nel posto più lontano possibile, anche concettualmente, da Harare: l'Islanda. E Kundai Benyu, classe 1997, non gioca nemmeno nella massima serie, bensì nell'Inkasso-deildin, la Serie B islandese. Come ci è finito lì? Anzitutto occorre dire che lo Zimbabwe è la nazione dei suoi genitori. Benyu è di Camden Town e, cresciuto nel settore giovanile dell'Ipswich Town, colleziona 4 presenze tra campionato e coppe col Celtic, accusando l'allora tecnico Brendan Rodgers di non avergli mai concesso una chance. Si fa una cattiva nome di piantagrane, resta senza squadra e in bilico tra Helsingborg (Svezia) e dilettantismo inglese (Wealdstone). Quindi, l'esperienza al Vestri di Ísafjörður, punto più a nordovest dell'Islanda. Quasi un posto da "eremita" per riflettere sulle occasioni mancate in carriera. L'augurio è che l'infortunio non sia di seria entità e che Benyu possa tornare in campo sin dal prossimo match contro il Malawi.

Debutto sfortunato per Benyu, il centrocampista zimbabwese che gioca in Serie B islandese

Dove guardare la Coppa d'Africa in tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa saranno trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Le gare saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Comore-Gabon 0-1: gli highlights

Coppa d'Africa Quando comincia la Coppa d'Africa? Tutte le partite e il tabellone 15/12/2021 A 18:22