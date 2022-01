MAROCCO-GHANA 1-0 (GRUPPO C)

Il Marocco - senza la stella Hakim Ziyech, non convocato - trionfa nel big-match di giornata contro il Ghana, tracciando un ipotetico, splendido cammino nel gruppo C. Gara particolarmente equilibrata, aperta a ogni risultato. Momento di svolta del match tra il 73' e l'83': prima, l'estremo difensore dei nordafricani Bono, sventa una conclusione potente e angolatissima di Paintsil dalla distanza. Quindi, l'inserimento vincente di Boufal, liquida Wollacott e fissa il punteggio sull'1-0 per la band di Halilhodzic.

La perla di Boufal e il Marocco va: 1-0 nel finale al Ghana

L'ex Bologna (ora al Watford) Adam Masina, gioca - bene - per tutti i 90' lungo l'out di sinistra (prendendosi anche un cartellino giallo). Sulla destra, ovviamente titolare anche l'ex Inter Achraf Hakimi. Appena 3' più recupero, per il "Viola" Sofyan Amrabat, entrato all'87' al posto di Ounhai.

Il tabellino

Marocco (4-1-4-1): Bono; Hakimi, Saïss, Aguerd, Masina; Mmae; Ounahi (87' Amrabat), Amallah, Louza (78' Tissoudali), Boufal; Aboukhlal (87' Rahimi). Ct: Halilhodzic.

Ghana (4-2-3-1): Wollacott; Yiadom, Amartey, Djiku, Baba; Thomas Partey (90'+1 Boakye), Baba Mohammed; Paintsil (86' Fatawu), A. Ayew, Sulemana (86' Kyereh); J. Ayew (86' Tetteh). Ct: Rajevac.

Arbitro: Joshua Bondo (Botswana).

Gol: 83' Boufal (M).

Assist: -.

Note - Recupero: 1+2. Ammoniti: Djiku. Masina, A. Ayew.

Marocco-Ghana 1-0: gli highlights

ISOLE COMORE-GABON 0-1 (GRUPPO C)

Nonostante le pesantissime assenze per Covid di Pierre-Emerick Aubameyang e Mario Lemina, un Gabon senza troppi fronzoli ha la meglio sulle Isole Comore alla prima, storica partecipazione alla fase finale della Coppa d'Africa. A decidere la contesa, un bel sinistro a incrociare dell'attaccante dell'al-Arabi Aaron Boupendza il quale, al 16', ben servito da Ameka Autchanga, insacca sotto il sette. Le Comore di Amir Abdou spingono, ce la mettono tutta dal punto di vista atletico, ma i mezzi di costruzione del gioco sono quelli che sono e così, sono le Pantere - nonostante le uscite dai pali "sparviere" di Amonome - ad aggiudicarsi l'incontro e a spegnere le velenose polemiche che hanno accompagnato la squadra negli ultimi giorni, dettate proprio dalle "sortite" incontrollate degli stessi Aubameyang e Lemina in tema di contagio pandemico e sul solito tira e molla sui premi di partecipazione. La classifica del gruppo C: Gabon e Marocco punti 3; Comore e Ghana 0. Prossimo turno (14 gennaio 2022): Marocco-Comore e Gabon-Ghana.

Comore-Gabon 0-1: gli highlights

Il tabellino

Isole Comore (3-4-1-2): Ahamada; Abdallah (46' Mattoir), Zahary, M'Dahoma (77' N. Abdou); Mohamed (46' Bachirou), Abdullah (77' Mogni), M. Youssouf (67' Djoumoi), Bakari; M'Changama; B. Youssouf, El Fardou Ben. Ct: A. Abdou.

Gabon (4-2-3-1): Amonome; Obiang, Ecuele Manga, Palun, Obissa; Poko, Kanga; Bouanga, Boupendza (79' Sambissa), Ameka Autchanga (58' Martinsson Ngouali); Allevinah (66' Eneme-Ella). Ct: Neveu.

Arbitro: Peter Waweru (Kenya).

Gol: 16' Boupendza (G).

Assist: Ameka Autchanga (G, 0-1).

Note - Recupero 2-3. Ammoniti: Abdallah, Poko.

Jean-Noel Amonome, il collezionista di uscite horror

