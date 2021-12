Anche L'Algeria, campione in carica, ha diramato la lista dei 28 calciatori per la Coppa d'Africa. Il ct delle ‘Volpi del Deserto’ Djamel Balmedi ha presentato l’elenco dei giocatori che parteciperanno al torneo in programma dal 9 gennaio al 5 febbraio. Il selezionatore algerino ha chiamato anche due giocatori che militano nella nostra Serie A, il centrocampista milanista Ismael Bennacer e l’esterno d’attacco napoletano Adam Ounas.

Tutti i convocati

Portieri: Rais M'Bolhi (Al-Ettifaq), Alexandre Oukidja (Metz), Moustapha Zeghba (Damac)

Difensori - Djamel Benlamri (Qatar SC), Youcef Atal (Nizza), Ramy Bensebaini (Borussia Monchengladbach), Aissa Mandi (Villarreal), Abdelkader Bedrane (Esperance Tunis), Ilyes Chetti (Esperance Tunis), Mehdi Tahrat (Al-Gharafa), Mohamed Amine Tougai (Esperance Tunis), Houcine Benayada (Etoile Sportive du Sahel), Mohamed Halaimia (Beerschot V.A.).

Centrocampisti - Ismael Bennacer (Milan), Sofiane Bendebka (Al-Fateh), Ramiz Zerrouki (Twente), Adem Zorgane (Charleroi), Haris Belkebla (Stade Brestois), Sofiane Feghouli (Galatasaray).

Attaccanti - Riyad Mahrez (Manchester City), Baghdad Bounedjah (Al Sadd), Youcef Belaili (Qatar SC), Islam Slimani (Lione), Adam Ounas (Napoli), Said Benrahma (West Ham), Mohamed El Amine Amoura (Lugano), Farid Boulaya (Metz), Yacine Brahimi (Al-Rayyan).

L’Algeria è inserita nel gruppo E insieme a Costa D’Avorio, Sierra Leone e Guinea Equatoriale. Le Volpi del Deserto debutteranno martedì 11 gennaio alle ore 14:00 contro la Sierra Leone. Si qualificano agli ottavi le prime due classificate del girone, più le quattro migliori terze.

Dove guardare la Coppa d'Africa in tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa saranno trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Le gare saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Algeria-Senegal 1-0 : gli highlights della finale 2019

