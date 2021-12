La Nazionale della Nigeria ha un nuovo commissario tecnico. Si tratta di Josè Peseiro, allenatore portoghese con un passato sulla panchina di Porto, Sporting Braga e Sporting Lisbona. Peseiro, 61 anni, prende il posto del tedesco Gernot Rohr, esonerato ormai da più di 2 settimane.

Peseiro non sarà però ufficialmente in panchina in questa Coppa d’Africa ormai alle porte, ma lo farà come coordinatore. Un ruolo da ‘osservatore0 che al momento lascerà spazio in panchina a l’ex giocatore della nazionale Augustine Eguavoen. Paseiro invece esordirà ufficialmente il prossimo marzo nei play-off africani per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022.

Ad

Paseiro ha un compito abbastanza complicato. Nonostante il buon talento di fondo la Nigeria ha fin qui faticato nelle qualificazioni ai mondiali ottenendo prestazioni e risultati piuttosto modesti e contro squadre di livello teoricamente inferiore.

Coppa d'Africa Saranno famosi: i 10 nomi da appuntarsi della Coppa d'Africa 2022 IERI A 19:11

Paseiro si presenta da tecnico della Nigeria con i migliori risultati della carriera ottenuti nel primo periodo allo Sporting Lisbona, risalenti ormai alla stagione 2004/05. Un terzo posto nel campionato portoghese e la finale di Coppa UEFA, disputata proprio a Lisbona ma persa "in casa" 1-3 contro il CSKA Mosca.

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Algeria Egitto Marocco Tunisia Senegal Costa d'Avorio Nigeria Ghana Altra

...

Dove guardare la Coppa d'Africa in tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa saranno trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Le gare saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Algeria-Senegal 1-0 : gli highlights della finale 2019

Coppa d'Africa Da Salah a Kessié: tutti i convocati della Coppa d'Africa 2021 22/12/2021 A 17:15