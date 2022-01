tra poco il report completo...

Il tabellino

COSTA D'AVORIO-EGITTO 0-0 (4-5 d.c.r)

Costa d'Avorio (4-3-3): B. A. Sangaré; Aurier; Bailly, Deli, G, Konan, I. Sangaré, Seri (72' Boga), Kessié (30' Serey Dié), Pépé, Haller (105' Cornet), Gradel (71' Zaha). Ct: Beaumelle.

Egitto (4-3-3): El Shenawy (88' Gabaski); Kamal, El Fotouh, Hegazy, Abdelmonem; El Solia, Elneny, Fathi (84' Zizo); Salah, Marmoush (71' Trezeguet), Mostafa Mohamed (91' Sherif). Ct: Queiroz.

Arbitro: Ndala Ngambo (Repubblica Democratica del Congo).

Sequenza rigori: Pépé (C, gol), Zizo (E, gol), I. Sangaré (C, gol), El Solia (E, gol), Bailly (C, parato sulla traversa), Kamal (E, gol), Cornet (C, gol), Abdelmonem (E, gol), Zaha (C, gol), Salah 8E, gol).

Note - Recupero: 1+4+1+0. Ammoniti: Bailly, Zizo, Deli, Zaha.

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

