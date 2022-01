Seguono aggiornamenti...

GABON- MAROCCO 2-2

Ad

Seguono aggiornamenti...

Coppa d'Africa Da Touré a Drogba, passando per Eto'o: la top 11 di sempre 07/01/2022 A 19:30

Gol meraviglioso di Hakimi su punizione: il Marocco pareggia

Il tabellino

Gabon (3-5-2): Amonome; Assoumou, Ecuele Manga, Palun; Moucketou-Moussounda (64' Ameka Autchanga), Obiang, Kanga, Poko, Oyono; Allevinah (88' Mayi), Boupendza (90'+1 Méyé). Ct: Neveu.

Marocco 4-4-2: Munir Mohamedi; Hakimi, Chakla (89' Saïss), Aguerd, Masina; Chair (31' Amallah), Ounahi (89' Tissoudali), Amrabat, Fajr (57' Barkok); En-Neysri, El Kaabi (57' El Kaabi). Ct: Halilhodzic.

Arbitro: Beida Dahane (Mauritania).

Gol: 21' Allevinah (G), 74' rig. Boufal (M), 81' aut. Augerd (G), 84' Hakimi (M).

Assist: Anomone (G, 1-0).

Note - Recupero: 1+5. Ammoniti: Obiang, Amrabat, Boupendza.

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Algeria Egitto Marocco Tunisia Senegal Costa d'Avorio Nigeria Camerun Ghana

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Rivivi Gabon-Marocco (contenuto premium)

Premium Calcio Gabon - Marocco 02:08:34 Replica

GHANA-COMORE 2-3

Seguono aggiornamenti...

Mogni fa impazzire le Comore, gol vittoria contro il Ghana

Il tabellino

Ghana (4-4-2): Wollacott; Baba, Djiku, Anartey, Yiadom; Sulemana, Kyeeh, Thomas Partey, Fatawu; A. Ayew, J. Ayew. Ct: Rajevac.

Comore (3-5-1-1): Ben Boina; M'Dahoma, Zahary, B. Youssouf; Mogni, Selemani, I. Youssouf, Y. M’Changama, Bachirou; Bakary; El Fardou Ben. A disp.: Ahamada, Abdallah, N. Abdou, Abdullah, Aboubakari, Alhadhur, Mattoir, M. M'Changama, M'Madi, A. Mohamed, I. Mohamed, M. Youssouf. Ct: A. Abdou.

Arbitro: Boubou Traoré (Mali).

Gol: 4' El Fardou Ben (C), 62' e 85' Mogni (C), 64' Boankye (G), 77' Djiku (G).

Assist: I. Youssouf (C, 0-1), El Fardou Ben (C, 0-2), Kyereh (G, 1-2), Thomas Partey (G, 2-2), B. Youssouf (C, 2-3).

Note - Recupero: 2+4. Espulso: 25' A. Ayew (G) per eccesso di foga. Ammoniti: Selemani, Yiadom.

Rivivi Ghana-Comore (contenuto premium)

Premium Calcio Ghana - Comore 02:06:52 Replica

Coppa d'Africa Da Queiroz a Beaumelle: le storie di tutti i ct della Coppa d'Africa 30/11/2021 A 14:32