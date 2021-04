Eurosport 1 ed Eurosport Player, in collegamento dalle 21:20 con l’Estadio Olimpico de la Cartuja di Siviglia e la telecronaca di Federico Zanon e Carlo Pizzigoni. Posticipata di un anno, la finale di Coppa del Re 2019/2020 Athletic Bilbao-Real Sociedad si disputerà sabato 3 aprile in diretta esclusiva sued, in collegamento dalle 21:20 con l’Estadio Olimpico de la Cartuja di Siviglia e la telecronaca di Federico Zanon e Carlo Pizzigoni.

Delle due società basche, l’Athletic Bilbao è la squadra che può scrivere una storia unica nella storia del calcio: giocherà infatti due finali della stessa competizione a due settimane di distanza, affrontando il Barcellona nell’epilogo di Coppa del Re 2020/2021, match che verrà trasmesso LIVE sabato 17 aprile in chiaro sul NOVE.

Se la Real Sociedad torna a disputare una finalissima di Coppa del Re a distanza di 32 anni dall'ultima (sconfitta per 1-0 contro il Barcellona nel 1988), l'Athletic Bilbao è maggiormente abituato a giocarsi il secondo trofeo spagnolo per importanza: dal 2009 ad oggi ha raggiunto tale traguardo 4 volte, perdendo in 3 occasioni contro il Barça in attesa della rivincita del 17 aprile contro Messi e compagni.

Bundesliga Xabi Alonso nuovo tecnico del Borussia Moenchengladbach 22/03/2021 A 14:22

Barcellona ribaltato: 3-2 Athletic, gli highlights della finale

Athletic Bilbao-Real Sociedad in diretta tv su Eurosport 1 e in LIVE STREAMING su Eurosport Player

Athletic Bilbao-Real Sociedad sarà trasmessa sabato 3 aprile in diretta e in esclusiva su Eurosport 1 (canale 210 di Sky e su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player

Athletic Bilbao-Real Sociedad: probabili formazioni

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Unai Simon; De Marcos, Yeray, Iñigo Martinez, Yuri Berchiche; Berenguer, Unai Lopez, Mikel Vesga, Muniain; Iñaki Williams, Raul Garcia. All. Marcelino

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Alex Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Guevara, Zubimendi, Mikel Merino; Portu, Isak, Oyarzabal. All. Alguacil

Messi rosso shock: schiaffo a Villalibre e espulsione

Liga Barça devastante: 6-1 in trasferta alla Real Sociedad! 21/03/2021 A 17:55