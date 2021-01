Coppa del Re

Dopo il Celta Vigo tocca anche all'Atlético Madrid. La squadra galiziana aveva subito l'umiliazione di essere eliminata dall'Ibiza, squadra di terza categoria spagnola, ma fanno lo stesso i colchoneros di Simeone che vengono battuti ed eliminati dal Unió Esportiva Cornellà, altra squadra di Serie C, o meglio di Segunda División B. Finisce 1-0 con gol dell'eroe Adrián Jiménez dopo 7 minuti, poi i colchoneros hanno chiuso anche in 10 per l'espulsione del giovane Ricard Sánchez.