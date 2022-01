Copa del Rey è infatti senza dubbio rappresentata dall’eliminazione del Villarreal. Il Sottomarino Giallo cade per 2-1 per mano dello Sporting Gijon, squadra attualmente 12° in classifica in Liga 2, la vecchia Segunda, la Serie B spagnola insomma. La Juventus stenta in campionato , ma la sua avversaria in Champions League agli ottavi di finale è vittima di un risultato a sorpresa. La notizia inaspettata di questa sera inè infatti senza dubbio rappresentata. Ilcade per 2-1 per mano dello Sporting Gijon, squadra attualmente, la vecchia, la Serie B spagnola insomma.

E’ un risultato a sorpresa anche perché il Villarreal proprio dalla vittoria di Bergamo contro l’Atalanta di fatto non si era più fermato fino a stasera ed era reduce da 6 vittorie consecutive in tutte le competizioni, alcune roboanti come il 7-1 nel turno precedente di Coppa del Re o il 5-0 dell’ultima uscita in campionato con il Levante. Un ko dunque che elimina la squadra di Emery dalla coppa nazionale.

