Anche senza pubblico, Juventus-Inter genera sempre polemiche e veleni. Le due squadre non si amano, la posta in palio (la qualificazione per la finale di Coppa Italia) era altissima e le due parti non se le sono certamente mandate a dire. Sin dall’inizio gli animi si sono scaldati, quando Lautaro è caduto in area chiedendo un rigore che non c’era e Conte e tutta la panchina nerazzurra hanno invocato a gran voce la massima punizione e l’ausilio del VAR. Nonostante la decisione di Mariani sia giusta, fra Bonucci (fra i più inviperiti per l’atteggiamento del tecnico salentino nei confronti della terna arbitrale) e lo staff di Conte vola qualche parolina non proprio carina. “Devi rispettare l’arbitro”, la frase che Bonucci, secondo gli inviati della Rai, ha urlato verso Conte. Il tecnico nerazzurro ha preferito non rispondere al suo ex difensore, rimasto in panchina per tutta la partita.