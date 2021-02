Coppa Italia

La Juventus centra la sua seconda finale consecutiva grazie allo 0-0 dello Stadium contro l'Inter. I nerazzurri provano a spaventare la formazione di Pirlo, ma non creano tantissime palle gol mentre Ronaldo sbatte contro Handanovic. Forti del 2-1 dell'andata, sono i bianconeri a strappare il biglietto per Roma. Vediamo, quindi, quali sono stati i migliori e i peggiori del match.

=== Le pagelle della Juventus ===

Gianluigi BUFFON 6: c'è quando serve. Bene nelle uscite in presa alta. Ilresto lo fa... Demiral.

DANILO 6: buona copertura lungo l'out di destra, in collaborazione con Cuadrado.

Merih DEMIRAL 7,5: muro insuperabile. Senza dubbio il migliore in campo. Al centro della difesa bianconera, il turco ex Sassuolo chiude ogni boccaporto, facendo coraggiosamente e stoicamente scudo a innumerevoli tentativi avversari.

Matthijs DE LIGT 7: si piazza su Lukaku e lo francobolla dal 1' al triplice fischio. Un difensore moderno che non ha problemi a far valere le peculiarità dello scavezzacolli anni '70. Da applausi,

Alex SANDRO 6,5: passa buona parte del match a mettere una toppa alle manchevolezze di Bernardeschi.

Juan CUADRADO 6: la sua velocità gli serve per far innervosire Brozovic e compagnia, guadagnando falli preziosi. Meno incisivo, questa volta, in fase di spinta.

Dall'82' Giorgio Chiellini: sv.

Rodrigo BENTANCUR 7: grande partita in mediana. Interpreta entrambe le fasi con grande intelligenza.

Adrien RABIOT 6,5: sorprende in poitivo. Abbandona il fioretto per darsi alla "spada" vincendo numerosi contrasti a metà campo.

Federico BERNARDESCHI 5: piazzato da Pirlo - con scarso successo - alle calcagna di Hakimi, fornisce scarsa copertura fornisce scarsa copertura al compagno di corsia Alex Sandro. Davvero impari il confronto con l'ex Borussia Dortmund e Real Madrid.

Dal 63' Weston McKennie 6,5: entra come sempre col coltello tra i denti. Lo statunitense si mostra rapido e aggressivo su tutti i palloni.

Dejan KULUSEVSKI 5,5: contenuto fattivamente dalla difesa nerazzurra, di fatto le sue incursioni presentano una (relativa) pericolosità solo nei primi 45'.

Dall'87' Federico Chiesa: sv.

Cristiano RONALDO 6,5: un paio di numeri da campione, qual è. Delizioso quando va al tiro passando tra Skriniar e Barella. Di fronte, però, ha trovato un grande Handanovic.

Mister Andrea PIRLO 7: sempre più maturo. Esattamante come accaduto contro la Roma, impone alla sua squadra di "fare i propri interessi" senza particolari pegni da pagare al bel calcio. In campionato, giallorossi colpiti nei punti di debolezza e al momento giusto. Contro l'Inter, specie nella ripresa, non si fa problemi a difendere la fina di Coppa Italia difendendo con cinque uomini. Uno "stile Allegri" che, in qualche modo, ritorna d'attualità.

=== Le pagelle dell'Inter ===

Samir HANDANOVIC 6,5: superlativo sulla conclusione a botta sicura di Cristiano Ronaldo, al minuto numero 70. In generale, tuttavia, non corre grossi pericoli.

Milan SKRINIAR 5,5: bene nel primo tempo. Nel corso della ripresa, invece, finisce spesso in balia di Cristiano Ronaldo.

Stefan DE VRIJ 7: un paio di salvataggi davvero importanti, alla stessa stregua del collega avversario Demiral. Che prende mezzo voto in più semplicemente per il maggior quantitativo di rattoppi difensivi operati.

Alessandro BASTONI 6: gioca 65' di regolare amministrazione, tutto sommato. Intervallati da qualche incrursione, in qualche modo contenuta, di Kulusevski e Cristiano Ronaldo.

Dal 65' Aleksandar Kolarov 5,5: entra per i calci piazzati, ma finisce per combinare pochino.

Achraf HAKIMI 6,5: solita, autentica spia lungo l'out di destra, in cui finisce per travolgere Bernardeschi. Non sempre, tuttavia, finisce per superare l'ostacolo Alex Sandro.

Nicolò BARELLA 5,5: il "granatiere di qualità" nerazzurro appare meno convinto e incisivo rispetto ai suoi standard. Un po' sottotono l'ex Cagliari.

Marcelo BROZOVIC 5: nervoso all'inverosimile. Si becca un giallo dopo aver commesso un intervento falloso dietro l'altro. Macchinoso nelle giocate offensive.

Christian ERIKSEN 5,5: sembra possa estrarre il coniglio dal cilindro da un momento all'altro, in realtà, nel ruolo di mezz'ala sinistra, risulta poco pericoloso - ben contenuto dalla difesa juventina - sia in fase di conclusione, sia in quella di creazione del gioco. Passo indietro rispetto alle ultime uscite.

Dal 65' Stefano Sensi 6,5: una buona occasione nel finale, getta il cuore oltre all'ostacolo con grande furore agonistico. Vanamente, tuttavia.

Matteo DARMIAN 6: volitivo sulla sinistra, i suoi affondi si presentano discretamente insidiosi per la Juventus. Conte contesta con forza l'ammonizione a suo carico dopo un fallo su Cristiano Ronaldo al minuto 11.

Dal 58' Ivan Perisic 5,5: l'ex Bayern viene contenuto senza particolari problemi dalla fase difensiva bianconera. Polveri bagnate per lui.

Romelu LUKAKU 5,5: lotta su ogni pallone che gli capita sotto tiro, ma viene inevitabilmente braccato dalla retroguardia juventina.

Lautaro MARTINEZ 5: gara totalmente da dimenticare, tra palloni lisciati, dribbling mal riusciti e conclusioni ribattute.

Mister Antonio CONTE 5,5: gli è mancata la carta in grado di fornire imprevedibilità. Nello specifico, lo squalificato Alexis Sanchez.

