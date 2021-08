Serata inaugurale frizzante della Coppa Italia edizione 2021/2022 : tanti gol distribuiti su tutti i campi, poche le sorprese in merito al passaggio del turno. Un super Vlahovic - sempre al centro delle voci di mercato - trascina la Viola, l'Udinese impone la sua legge marziale sui pari colori dell'Ascoli con gli exploit della coppia sudamericana Pereyra-Molina.

Già più ostico il compito dello Spezia di mister Thiago Motta e soprattutto del Genoa di Ballardini (costretto addirittura a rimontare dallo 0-2 anche a causa di un undici iniziale iper sperimentale) ma le compagini di Serie A in fin dei conti sono riuscite ad archiviare la pratica, tutte, staccando il pass per i sedicesimi di finale della Coppa nazionale. Domani sotto con altri 4 match, mentre le big - ricordiamolo - come di consueto faranno il loro ingresso nel tabellone a partire dagli ottavi di finale del torneo. Di seguito il quadro completo delle gare di stasera:

I risultati

Fiorentina-Cosenza 4-0 (2xVlahovic, Nico Gonzalez, Venuti)

Udinese-Ascoli 3-1 (2xPereyra, Molina; D'Orazio)

Pordenone-Spezia 1-3 (Folorunsho; Erlic, Nikolau, Colley R)

Genoa-Perugia 3-2 (Criscito (R), Hernani, Kallon; Carretta, Lisi)

