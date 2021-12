Se in Europa abbiamo già visto un arbitro donna – la francese Stephanie Frappart - dirigere una partita di Champions League e addirittura una finalissima di una coppa europea ( la Supercoppa Europea 2019 ), in Italia, prima di stasera, non era accaduto che una donna arbitrasse una partita ufficiale con una squadra di Serie A in campo., 31enne livornese direttore di gara della Can C e arbitro internazionale, alla Sardegna Arena ha scritto una pagina di storia dirigendo la sfida dei sedicesimi di Coppa Italia tra Cagliari e Cittadella, vinta dai sardi 3-1 . Sempre vicina all’azione, Ferrieri Caputi non ha interrotto troppo il gioco ma si è fatta rispettare sventolando 3 cartellini gialli e annullando, con l’ausilio del VAR, altrettanti gol.