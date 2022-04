Juventus-Inter... Ed è subito polemica, sfottò e chi più ne ha, più ne metta. Le due squadre si sfideranno l'11 maggio alle ore 21 presso lo Stadio Olimpico di Roma nel match secco valido per la finale di Coppa Italia. Indipendentemente dal risultato, la partita rappresenta un classico del nostro calcio, tra le due società che si sono sfidate sia sul campo ma anche negli uffici dei tribunali soprattutto negli ultimi anni. Da una parte la Juventus che ha superato la Massimiliano Allegri conquista così la sua quinta finale di Coppa Italia dove, al termine del torneo, ha sempre vinto. Dall'altra parte l'Inter, i neroazzurri hanno battuto i cugini del Mister Inzaghi è alla sua terza finale di Coppa. Ed è subito polemica, sfottò e chi più ne ha, più ne metta. Le due squadre si sfiderannopresso lodi Roma nel match secco valido per la finale diIndipendentemente dal risultato, la partita rappresenta un classico del nostro calcio, tra le due società che si sono sfidate sia sul campo ma anche negli uffici dei tribunali soprattutto negli ultimi anni. Da una parte lache ha superato la Fiorentina nel doppio incontro dove di enorme importanza è stato l'autogol di Venuti, all'ultimo minuto, nel match d'andata del Franchi.conquista così la sua quinta finale di Coppa Italia dove, al termine del torneo, ha sempre vinto. Dall'altra parte, i neroazzurri hanno battuto i cugini del Milan in un derby al veleno condizionato dall'episodio gol annullato a Bennacer che ancora adesso sta facendo molto discutere.è alla sua terza finale di Coppa.

PROBABILI FORMAZIONI

Ad

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Danilo, Rabiot; Dybala, Vlahovic. All.Allegri

Coppa Italia Juve-Fiorentina 2-0, 5 verità: Allegri si gode un Rabiot rigenerato 2 ORE FA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Lautaro Martinez, Dzeko. All.Inzaghi

Dybala scherza con Skriniar, Inter-Juventus Credit Foto Getty Images

STATISTICHE

Juventus ed Inter si sono affrontate 33 volte in Coppa Italia. I bianconeri hanno trionfato 15 volte mentre i neroazzurri 10, i pareggi sono stati 8.

Le precedenti finali sono due entrambe vinte dalla Juventus: la prima il il 13 settembre 1959 Inter-Juventus 1-4 e nel 1965, a Roma, Inter-Juventus termina 0-1.

La Juventus ha vinto la Coppa Italia ben 14 volte sulle 21 finali raggiunte e l'Inter 7 con 14 finali.

JUVENTUS-INTER: DOVE VEDERLA IN TV

Juventus-Inter, finale di Coppa Italia in programma mercoledì 11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma con calcio d'inizio alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Mediaset e il canale di riferimento sarà Canale 5. Eurosport vi offrirà la diretta scritta della partita con aggiornamenti e commenti in tempo reale.

Allegri: "Con l'Inter finale stimolante. Siamo sfavoriti? Vediamo..."

Coppa Italia Allegri: "Con l'Inter finale stimolante. Siamo sfavoriti? Vediamo..." 4 ORE FA