Fiorentina (Juventus (Coppa Italia 2021/2022, con due sfide mozzafiato che ci aspettano tra marzo ed aprile. Da una parte del tabellone ci sarà il derby di Milano tra Milan e Inter, in lotta anche in campionato per lo Scudetto, dall'altra la sfida storica tra Fiorentina e Juventus. In sfida che vede un particolare in più, il ritorno di Vlahovic al Franchi dopo il suo passaggio Con la qualificazione di 3-2 all'Atalanta ) e 2-1 al Sassuolo ) si chiude il quadro dei quarti di finale. Abbiamo le migliori quattro della, con due sfide mozzafiato che ci aspettano tra marzo ed aprile. Da una parte del tabellone ci sarà il derby di Milano tra, in lotta anche in campionato per lo Scudetto, dall'altra la sfida storica tra. In sfida che vede un particolare in più, il ritorno dialdopo il suo passaggio a gennaio in bianconero . Chi arriverà in finale il prossimo 11 maggio?

Semifinali (2 marzo/20 aprile)

Andata

-mercoledì 2 marzo - FIORENTINA-JUVENTUS;

-Mercoledì 2 marzo - MILAN-INTER;

Ritorno

-mercoledì 20 aprile - JUVENTUS-FIORENTINA;

-mercoledì 20 aprile - INTER-MILAN;

Quarti di finale

INTER-ROMA 2-0 (2' Dzeko, 68' Alexis Sánchez) - Pagelle; -ROMA 2-0 (2' Dzeko, 68' Alexis Sánchez) - Report

MILAN-LAZIO 4-0 (23' Leão, 41' e 45' Giroud, 79' Kessié) - Pagelle; -LAZIO 4-0 (23' Leão, 41' e 45' Giroud, 79' Kessié) - Report

FIORENTINA 2-3 (9' rig. e 71' Piatek; 30' Zappacosta, 56' Boga; 90+3 Milenkovic) - Pagelle - Moviola; -ATALANTA-2-3 (9' rig. e 71' Piatek; 30' Zappacosta, 56' Boga; 90+3 Milenkovic) - Report

Finale

11 maggio 2022 allo stadio Olimpico di Roma

Dove vedere la Coppa Italia in tv

Per i prossimi tre anni le gare di Coppa Italia saranno trasmesse sui canali Mediaset. L'assemblea della Lega Serie A ha assegnato i diritti tv per il prossimo triennio della Coppa Italia e della Supercoppa alla tv del biscione, che ha offerto 48,2 milioni di euro in media a stagione. Superata la proposta della Rai, che manterrà invece solo i diritti tv radiofonici per 400mila euro a stagione.

