Dopo aver riaperto il campionato , torna subito in campo ilche dovrà vedersela con l'ostica, nel match valevole per la; entrambe le squadre godono di un buon momento di forma: i Rossoneri si presentano con l'euforia post derby ancora da smaltire e con qualche giocatore recuperato in più, i Biancocelesti invece arrivano dalla bella vittoria contro la Fiorentina , orfana di un Vlahovic passato alla ''.