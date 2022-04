Soprattutto a stupire in positivo è la Viola di Italiano, che nonostante la partenza della sua bocca di fuoco (nelle 21 partite giocate da agosto a gennaio in maglia viola, il serbo aveva realizzato ben 17 reti, pari al 42,5% dei gol messi a segno dai gigliati nei primi quattro mesi di campionato) non ha rallentato la sua marcia ma anzi ha addirittura alzato il proprio rendimento, cambiando un po’ pelle a livello tecnico e tattico e valorizzando individualità che nella prima parte di stagione era un po’ oscurate dalla presenza di Vlahovic.

La Fiorentina in Serie A con e senza Vlahovic, meno gol segnati ma più punti fatti!

Statistiche Con Vlahovic Senza Vlahovic Partite 21 11 Gol fatti 40 14 Media gol fatti 1,9 1,27 Gol subiti 29 11 Media gol subiti 1,38 1 Punti 35 21 Media punti 1,66 1,9 Gol centravanti 17 5 (2 Cabral / 3 Piatek)

Meno gol subiti e Torreira goleador: senza Dusan la Fiorentina vola comunque

14 punti conquistati nelle ultime 6 giornate, compresa l’impresa al ‘Maradona’ di Napoli contro la banda di Spalletti: la Fiorentina che si presenta allo Stadium per provare a rimontare lo sfortunato 1-0 nella semifinale d’andata e regalarsi – 8 anni dopo – la finale di Coppa Italia, è la squadra più in forma del momento e grazie alla bontà del lavoro del suo allenatore non sembra aver minimamente sofferto della partenza del proprio goleador.

Se con Vlahovic, la viola navigava al 7° posto in classifica con 1,66 punti a partita e 1,9 gol segnati a partita dopo la sua cessione la Fiorentina ha visto scendere la media gol (14 gol in 11 giornate di campionato) ma crescere sensibilmente la propria media punti che è schizzata a 1,90 a partita (21 punti in 11 match). Un rendimento che ha permesso ai gigliati di issarsi fino al 6° posto in classifica e frutto soprattutto dei progressi difensivi di Biraghi e compagni, che dalla 23ª giornata ad oggi hanno incassato solamente 11 reti (1 di media a partita) con ben 4 clean sheet.

Igor Julio (particolarmente a proprio agio nella marcatura uno contro uno a tutto campo) e costruito una squadra intensa che gioca un calcio aggressivo, intenso e improntato sul dominio della partita e sul possesso palla. Una compagine che ha ben 23 punti in più rispetto alla passata stagione e che stasera proverà a regalare un altro sogno ai propri tifosi. Italiano ha aumentato il tonnellaggio della mediana rispolverando Amrabat e Duncan, responsabilizzato Lucas Torreira che è diventato un metronomo con licenza di segnare (3 reti nelle ultime 5 giornate e 5 gol stagionali, come non ne aveva mai segnati in carriera), fatto esplodere(particolarmente a proprio agio nella marcatura uno contro uno a tutto campo) e costruito una squadra intensa che gioca un calcio aggressivo, intenso e improntato sul dominio della partita e sul possesso palla. Una compagine che ha ben 23 punti in più rispetto alla passata stagione e che stasera proverà a regalare un altro sogno ai propri tifosi.

