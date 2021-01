La sofferenza, la voglia di combattere e un insegnamento per tutti. "È stata una cosa troppo inaspettata e troppo esagerata, ma è successo, bisogna risolverla con la pazienza e bisogna essere più tosti che in campo". Così ha parlato Mauro Bellugi a "Radio Anch’io Sport" su RadioUno, raccontando la sua terribile esperienza. Il 70enne ex giocatore di Inter, Bologna e Napoli ha dovuto subire l’amputazione delle gambe in seguito all’aggravarsi dei sintomi da Covid e oggi è ancora ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano, dov’era stato portato a inizio novembre dopo aver contratto il coronavirus. "Bisogna essere d’esempio - ha continuato Bellugi - e, anche se è dura, non si può mollare perché hai i tuoi cari e devi fare tutto quello che c’è da fare per tornare a casa". L’ex difensore ha poi lanciato un messaggio ai negazionisti:

Anche per questo Bellugi è particolarmente contento di vedere i nerazzurri in lotta per lo Scudetto: "Il Milan ha anche quel pizzico di fortuna che ci vuole, è un segnale ottimo per arrivare in fondo, ma spero di vedere l’Inter vincere il campionato. Non deve però prendere i gol che prende, perché poi davanti ha delle belve. Hakimi è eccezionale, e ci sono un sacco di giocatori di ottimo livello, un fenomeno come Lautaro e un mostro come Lukaku". Parlando invece dei suoi colleghi di difesa in assoluto, Bellugi ammette: "Il difensore che mi piace di più è Chiellini: da annoverare fra i grandi. Mi sembra però che Bastoni sia sulla strada buona".