Robinho torna ufficialmente e per la quarta volta al Santos, club paulista che lo ha cresciuto calcisticamente e che lo ha lanciato ad alti livelli. Lo fa dopo essere rimasto svincolato dall'ultima esperienza europea con il club turco dell'Istanbul Basaksehir. Cinquantatre reti in campionato con la maglia bianconera e tanta voglia di mettersi a disposizione "per dare una mano". L'attaccante ex Milan e Manchester City, infatti, ha sottoscritto un contratto dallo stipendio simbolico di 230 euro al mese. Il Santos, attualmente, occupa il settimo posto del campionato Brasileirão con 21 punti in 14 partite.