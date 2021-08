La Supercoppa di Germania è del Bayern Monaco, che spazza via le critiche di un precampionato non entusiasmante e centra il primo obiettivo della stagione. Prova di forza in casa del Borussia Dortmund, mai domo e condannato da qualche errore di troppo in fase difensiva. Partita che si scalda dopo la mezz'ora con Lewandowski che sfiora il vantaggio, chiude Witsel sulla linea. Haaland ha un paio di occasioni davanti a Neuer, ma è il collega polacco a sbloccare le marcature con un colpo di testa dei suoi in chiusura di tempo. Muller fa 2-0 in avvio di ripresa e sembra chiudere i conti. Reus riapre tutto a un quarto d'ora alla fine con un gol di pregievole fattura prima del definitivo 3-1 del solito Lewandowski che punisce un errore gravo di Akanji in impostazione. Nagelsmann può così festeggiare il primo trofeo sulla panchina del Bayern.

Il Tabellino

Borussia Dortmund-Bayern Monaco 1-3

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Passlack (84’ Wolf), Witsel, Akanji, Schulz; Reyna (78’ Pasalic), Dahoud, Bellingham (84’ Reinier); Reus, Haaland, Moukoko (58’ Malen)

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic (88’ Sarr), Upamecano, Süle, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman (48’ Sanè), Müller (72’ Musiala), Gnabry (72’ Tolisso); Lewandowski (88’ Choupo Moting).

Arbitro: Stagemann

Gol: 40’ Lewandowski, 49’ Müller, 64’ Reus, 73’ Lewandowski

Assist: Gnabry, Bellingham

La cronaca in 9 momenti chiave

19' - NEUER!! Parata incredibile su REUS! Imbucata di Bellingham che manda all'uno contro uno Reus. Super Neuer con il piede!

33' - PALLA GOL MONUMENTALE PER IL BAYERN! GORETZKA viene liberato in area da una punizione calciata bassa sul primo palo, la prima conclusione viene murata. Poi MULLER calcia, salvataggio sulla linea, palla che finisce a LEWANDOWSKI che tira da due passi! Salva Witsel con un presunto aiuto del braccio sulla linea.

34' - Non c'è un attimo di respiro! Haaland, filtrante per Moukoko che davanti a Neuer non sbaglia. Però c'è il fuorigioco dell'attaccante. Annullato il vantaggio Borussia

39' - NEUER ANCORA LUI! Parata in uscita su HAALAND lanciato splendidamente da Akanji!

40' - LEWANDOWSKI!! VANTAGGIO BAYERN! Cross di GNABRY dalla sinistra e schiacciata di testa in corsa del polacco! Non manca mai il sigillo di LEWANDOWSKI!

49' - MULLER!! RADDOPPIO BAYERN! Davies al centro per Lewandowski che cerca la conclusione di tacco senza trovare palla, Kobel smanaccia come può regalando un facile gol a Muller che deve solo appoggiare nella porta vuota! 0-2!

52' - HAALAND METTE IN RETE! Ma è ancora fuorigioco. Secondo gol in offside per il Borussia.

64' - REUSSSS! Golazo del giocatore del Borussia! Sfrutta un assist di Bellingham per tirare fuori dal cilindro un destro a rientrare che non da scampo a Neuer. 1-2!

73' - LEWANDOWSKI 3-1! Cosa ha combinato AKANJI! Sbaglia in impostazione calciando su Tolisso, palla che finisce al polacco davanti a Kobel, troppo facile per lui.

Il momento social

Il Migliore

Robert LEWANDOWSKI: ennesima doppietta di una carriera fantastica. Tra i 3 migliori giocatori al mondo da diversi anni, con lui si parte avanti 2-0.

Il Peggiore

Manuel AKANJI: imperdonabile l'errore che costa il terzo gol del Bayern. Spegne ogni speranza al Borussia nel suo momento migliore.

