Le città che non saranno in grado di garantire la presenza di tifosi sugli spalti, potrebbero essere escluse dagli Europei. La minaccia arriva direttamente dal presidente della UEFA Aleksander Ceferin, che ha rilasciato un'intervista alla tv inglese Sky Sports: "Stiamo lavorando a diversi scenari, ma l'unica garanzia che possiamo dare è che l'opzione di giocare qualsiasi partita di Euro 2020 in uno stadio vuoto è fuori discussione. Ogni città dovrà garantire che ci saranno tifosi sugli spalti durante le loro partite". Al momento sono dodici le città che ospiteranno l'Europeo , tra cui anche Roma con lo stadio Olimpico. Il 20 aprile arriverà l'ufficialità dalla UEFA: "Lo scenario ideale - continua Ceferin - è giocare il torneo nelle 12 sedi originali, ma se ciò non sarà possibile si andrà avanti in 10 o 11 Paesi. Dipenderà dalla possibilità di soddisfare le condizioni richieste". Il premier inglese Boris Johnson ha già fatto sapere che l'Inghilterra è pronta a ospitare anche più partite rispetto a quelle programmate.

Intanto, come riporta il Messaggero, le autorità olandesi hanno autorizzato fino a 5.000 persone a partecipare alla partita di qualificazione alla Coppa del Mondo della loro nazionale contro la Lettonia il 27 marzo ad Amsterdam, come parte di un test su come rendere sicuri i grandi eventi durante la pandemia di coronavirus. L'ente nazionale di calcio KNVB ha affermato che i test rapidi e un'app per smartphone faranno parte della prova, con i tifosi da dividere in bolle di ricerca in cui verrà esaminata la diffusione di aerosol da respirazione, urla, tosse e starnuti. "Risultati favorevoli potrebbero accelerare il processo verso stadi ben più pieni nella fase finale della stagione 2020/21 e nei campionati europei", ha detto il KNVB. Amsterdam è una delle 12 sedi del torneo Euro 2020