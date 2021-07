Nazionale di Mancini si giocherà il tutto per tutto domenica sera contro l'Inghilterra. Azzurri in campo alle ore 21 a Wembley. Il CT azzurro è orientato verso la conferma del blocco titolare che ha affrontato la Spagna, ma attenzione a sorprese là davanti, con Immobile che potrebbe essere sacrificato per convertirsi al falso nueve. Tu chi schiereresti nell'ormai rodato 4-3-3 italiano? Dopo aver eliminato l'Austria negli ottavi di finale , il Belgio ai quarti , e la Spagna in semifinale ladisi giocherà il tutto per tutto domenica sera contro l'Inghilterra. Azzurri in campo alle ore 21 a Wembley. Il CT azzurro è orientato verso la conferma del blocco titolare che ha affrontato la Spagna, ma attenzione a sorprese là davanti, con Immobile che potrebbe essere sacrificato per convertirsi al falso nueve. Tu chi schiereresti nell'ormai rodato 4-3-3 italiano?

DONNARUMMA-MERET

Contro le Furie Rosse, Gigio Donnarumma ha dato il meglio di sè, con una parata determinante a metà primo tempo e con la neutralizzazione del rigore di Morata. Mancini lo schiererà dal 1', mentre dalla panchina Meret si dovrà far trovare pronto. Tu chi sceglieresti tra i pali?

CHI SCHIERERESTI TRA I PALI? Gigio Donnarumma Alex Meret

DI LORENZO-FLORENZI

Con una prestazione ermetica e al contempo stesso vivace, Giovanni Di Lorenzo si è riscattato dalla prova opaca contro il Belgio. Alle sue spalle Alessandro Florenzi è in pieno recupero dall'infortunio sofferto nella prima partita contro la Turchia. Attenzione difensiva o spinta offensiva, chi vorresti vedere dal 1' contro l'Inghilterra?

CHI PREFERISCI SULLA FASCIA? Giovanni Di Lorenzo Alessandro Florenzi

Donnarumma, Bonucci Italia-SPagna Credit Foto Getty Images

BONUCCI-ACERBI

L'esperienza e la solidità di Bonucci o la coriaceità di Acerbi al centro della difesa azzurra per arginare la spinta di Harry kane e Raheem Sterling? A te la scelta.

QUALE SARÀ IL PRIMO CENTRALE? Leonardo Bonucci Francesco Acerbi

CHIELLINI-BASTONI

Dopo essersi messo in tasca Romelu Lukaku per 90' filati, il Chiello ha sofferto l'attacco più dinamico delle Furie Rosse, concedendo un gol a Morata. Non ci dovrebbero essere problemi fisici per il capitano azzurro, che quindi si avvicina a una conferma. Bastoni invece, ha mostrato grande solidità e sicurezza contro il Galles. Su chi scommetteresti?

CHI COMPLETA IL DUO AL CENTRO? Giorgio Chiellini Alessandro Bastoni

EMERSON-CHIELLINI

L'esterno del Chelsea ha risposto alle critiche fornendo una prestazione di tutto rispetto contro la Spagna. Sul finale di primo tempo ha persino colpito la traversa. In alternativa, Chiellini scalerebbe sulla fascia lasciando spazio ad Acerbi o Bastoni al centro. Tuttavia i segnali lanciati da Emerson sono rassicuranti. Chi vedresti meglio sulla fascia sinistra?

CHI SPRINTERÀ SULLA SINISTRA? Emerson Giorgio Chiellini

BARELLA-PESSINA

Dopo il clamoroso impatto nella partita contro il Belgio, Barella ha accusato la fatica in semifinale contro la Spagna. La candidatura di Pessina per una partenza da titolare non è mai stata così calda.

A CHI AFFIDARE IL RUOLO DI MEZZ'ALA? Nicolò Barella Matteo Pessina

JORGINHO-CRISTANTE

Jorginho continua a meravigliare con la sua intelligenza tattica e il suo tocco raffinato. Contro la Spagna ha siglato il rigore decisivo mostrando una classe innata. Anche Cristante è un regista affidabile, e finora non ha mai deluso da subentrato. Possibile immaginare un ribaltone?

CHI PREFERISCI IN CABINA DI REGIA? Jorginho Bryan Cristante

VERRATTI-LOCATELLI

Dopo aver saltato le prime due partite a causa di un infortunio maturato con la casacca parigina, Verratti si è riconfermato titolare inamovibile per Mancini. Locatelli ha sbagliato il rigore contro la Spagna, ma assieme a Pessina rimane il nome più caldo per strappare una maglia da titolare. Con chi completeresti il centrocampo azzurro?

CON CHI COMPLETERESTI IL CENTROCAMPO? Marco Verratti Manuel Locatelli

CHIESA-BERARDI

Partita dopo partita, Chiesa ha sedimentato il suo nome tra la lista dei titolari chiave. Berardi ha ricoperto lo stesso ruolo in avvio di torneo, senza deludere affatto. Da subentrato contro la Spagna ha sfiorato il gol in più occasioni. Chi premiare? L'esplosività di Chiesa o la raffinatezza di Berardi?

CHI SCHIERERESTI COME ALA? Federico Chiesa Domenico Berardi

Federico Chiesa - Italia-Austria - Euro 2020 Credit Foto Getty Images

IMMOBILE-BELOTTI-INSIGNE

E' in questa zona di campo che si concentra il nodo nevralgico delle scelte di Mancini: nella fase ad eliminazione diretta, Immobile non ha reso come ci si aspettava. Belotti l'ha sempre sostituito a partita in corso, garantendo grande sacrificio ma poca concretezza. Con il dirottamento di Insigne come falso nueve, l'Italia potrebbe stravolgere le carte in tavola. Quale filosofia preferiresti adottare? Scelta di continuità o rivoluzione?

CHI SCHIERARE AL CENTRO DEL TRIDENTE? Ciro Immobile Andrea Belotti Lorenzo Insigne

INSIGNE-BERNARDESCHI

Insigne ha dominato questa fascia dall'inizio dell'Europeo, regalandoci perle indimenticabili. Qualora venisse impiegato come fulcro al centro dell'attacco, le quote di Bernardeschi salirebbero. Chi preferisci?

CHI COMPLETA IL TRIDENTE? Lorenzo Insigne Federico Bernardeschi

