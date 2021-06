=== Le pagelle dell'Olanda ===

Maarten STEKELENBURG 6: l'esperto portiere classe 1982 ex Roma non ha particolari colpe su entrambi i gol subiti.

Euro 2020 Rosso a de Ligt, poi Holes e Schick: i cechi eliminano 2-0 l'Olanda 3 ORE FA

Stefan DE VRIJ 6: partita tranquilla per quasi un'ora. Poi de Ligt gli consegna un fardello difficile da trascinare in inferiorità numerica.

Matthijs DE LIGT 4,5: il suo intervento maldestro, su Schick, a protezione del pallone con le braccia, gli costa il cartellino rosso per fallo da ultimo uomo. Una tremenda ingenuità che da lui non ci si aspetta assolutamente e che lascia gli Oranje in dieci uomini. Episodio che cambia inesorabilmente il corso del match.

Daley BLIND 6: ottime comparsate offensive nel corso del primo tempo. COn la squadra in inferiorità numerica, va in debito d'ossigeno.

Dall'81' Jurriën Timber: sv.

Denzel DUMFRIES 6,5: rapido, spumeggiante e pieno d'iniziativa per tutto il primo tempo. L'espulsione di de Ligt, tuttavia, ha colpito anche lui.

Martem DE ROON 6: prestazione ordinata in mediana, ma certo non spumeggiante come con la Dea.

Dal 73' Wout Weghorst 5,5: l'attaccante del Wolfsburg tocca pochissimi palloni.

Georginio WIJNALDUM 6: oltre a disputare una gara decisamente senza idee, non si accorge del pressing di Holes sull'azione che porta allo 0-2. Forse ancora svagato dalle questioni di calciomercato, che lo hanno visto trasferirsi a parametro zero dal Liverpool al PSG.

Frenkie DE JONG 5: abulico ed eccessivamente nervoso, crea pochissimo.

Patrick VAN AANHOLT 5: il laterale mancino del Crystal Palace, a fine primo tempo, getta alle ortiche un gol già fatto. Episodio, anch'esso, che pesa tantissimo.

Dall'81' Steven Berghuis: sv.

Donyell MALEN 6,5: dribbla gli statici difensori cechi come birilli ed è un pericolo costante. Incomprensibile la sua sostituzione da parte di Frank de Boer.

Dal 57' Quincy Promes 5: l'ala offensiva dello Spartak Mosca non riesce a trovare le imbucate giuste.

Memphis DEPAY 6: illumina van Aanholt a tempo scaduto nel primo tempo, poi si eclissa anzitempo dal match.

CT Frank DE BOER 5: il suo 3-5-2 pragmatico viene però sconfessato quando si tratta di soffrire per davvero. Chissà quante critiche, ora, nella patria che - proprio per la mancanza di spettacolo -non lo perdonava nemmeno quando vinceva...

=== Le pagelle della Repubblica Ceca ===

Tomas VACLIK 6,5: un po' incerto nelle palle alte, nel corso del primo tempo. Poi, però, al 51', nega un gol già fatto a Malen, sradicandogli il pallone dai piedi.

Vladimir COUFAL 6,5: grintoso e senza compromessi, lungo la destra, il laterale basso del West Ham.

Ondrej CELUTSKA 6,5: fu una comparsa al Palermo, una decina di anni fa. Oggi si ripresenta al grande calcio da pilastro dello Sparta Praga e generosissimo centrale della Repubblica Ceca.

Tomas KALAS 7: ha lo straordinario merito di fare sponda, per vie aeree, con Holes per la rete che stappa il match.

Pavel KADERABEK 6,5: s'immola più volte, contrastando coraggiosamente con tutti i mezzi le iniziative dei vari Malen, Depay e Dumfries.

Tomas HOLES 8: scatenato. Il mediano dello Slavia Praga stappa il match di testa al 68', per poi borseggiare un distratto Wijnaldum per servire a Schick la palla del raddoppio. Storie di carneadi e momenti di gloria. Peraltro strameritati. E' proprio questa la bellezza del calcio.

Dall'85' Alex Kral: sv.

Tomas SOUCEK 6,5: il mediano del West Ham è un "martello" anche nella sua nazionale. A metà primo tempo, in tuffo di testa, sfiora la gioia personale.

Lukas MASOPUST 6,5: ottimo in rifinitura, tra le linee offensive.

Dal 79' Jakub Jankto: sv.

Petr SEVCIK 6,5: distrbutore automatico di cross dalle vie esterne.

Dall'85' Adam Hlozek: sv.

Antonin BARAK 7: sua la punizione dalla destra che, al 68', funge da "second assist" per la rete di Holes. Il trequartista del Verona è tra i grandi protagonisti del match.

Dal 90'+2 Michal Sadilek: sv.

Patrik SCHICK 7,5: ancora una volta "al veleno" la davanti, In questi Europei è tornato ad essere una sentenza.

Dal 90'+2 Michal Krmencik: sv.

CT Jaroslav SILHAVY 7,5: una super sorpresa, corroborata dall'espulsione di de Ligt - vero -, ma avvalorata dalla grinta e dalla solidità della sua selezione. Ora, sotto con la Danimarca.

Olanda, altro striscione aereo per De Boer: risate in allenamento

Euro 2020 Rosso a de Ligt, poi Holes e Schick: i cechi eliminano 2-0 l'Olanda 3 ORE FA