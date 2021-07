Il gruppo azzurro capitanato da Roberto Mancini è atterrato alle 14 al Luton Airport di Londra. Subito dopo tappa al centro d'allenamento del Tottenham, dove stasera si terrà l'allenamento di rifinitura in vista della finalissima contro l'Inghilterra. Alle 18:15 il c.t. azzurro Roberto Mancini si è presentato in conferenza stampa per parlare della partita di domenica sera. Domani sera invece, inizierà la battaglia contro l'Inghilterra . Al fianco del c.t. azzurro ha parlato anche il capitano Giorgio Chiellini . Tanti i temi toccati, dall'ansia per l'appuntamento di lusso ai rapporti coi giocatori.

Sulla copertina di Braveheart

"La pagina di quel giornale è simpatica. Dobbiamo solo giocare la nostra partita. Possiamo giocare bene e fare una grande partita. Senza andare oltre"

Sul pericolo Sterling

"L'Inghilterra è forte, anche perchè ha tanti giocatori bravissimi in panchina. Ma anche noi non siamo da meno. Sterling è migliorato molto. E' velocissimo, dovremo fare molta attenzione. Oltre a lui, davanti sono tutti bravi con velocità e tecnica"

Sull'approccio alla gara

"Noi dobbiamo stare tranquilli sapendo che sarà una partita difficile. Dovremo essere concentrati sull'attuare al meglio il nostro gioco, sapendo che sarà l'ultima partita. Se vogliamo divertirci ancora ci saranno solo i 90 minuti di domani".

Sull'Inghilterra

"In Inghilterra c'è una grande passione per il calcio, proprio come in Italia. L'Inghilterra è stata sfortunata in Europeo, nonostante avesse dei giocatori spettacolari. Sappiamo che hanno grandi qualità. Se sono in finale vuol dire che sono una grande squadra".

Sull'atmosfera di Wembley e i 7.000 tifosi italiani

"Speriamo di ascoltare i nostri tifosi alla fine della partita. Durante la gara dovremo pensare a giocare e a difendere bene. Speriamo di sentirli cantare alla fine"

Sulle coccole a Immobile

"Hanno tutti bisogno di coccole, soprattutto dopo 50 giorni insieme. Gironi belli, positivi. Sono orgoglioso del lavoro di tutti, sia di Ciro che di gallo che di Raspadori".

Ciro Immobile e Roberto Mancini

Sulla sua Italia

"Quali aggettivi per questa Italia? Divertente e sostanziosa, perchè ci sono state partite difficilissime. Non è mai stato semplice, siamo stati bravi a qualificarci con anticipo. Spero che domani la squadra possa divertire per poi andare in vacanza".

Gli Azzurri imporranno il loro gioco?

"Anche con la Spagna avremmo voluto giocare così, ma loro ci hanno limitato e sono stati più bravi. Domani faremo quello che sappiamo fare meglio, non possiamo cambiare adesso, Il calcio si gioca palla a terra e noi sappiamo farlo meglio. Speriamo di poter vincere, ce la dovremo mettere tutta".

Sul significato personale della finale

"E' tra i momenti più importanti. Ho giocato in Nazionale fino all'Under 21, poi in Nazionale A, ma non abbiamo vinto Europeo U21 e Mondiale che avremmo meritato. E' un momento importante per me: rappresentiamo l'Italia, spero di avere domani quelle soddisfazioni che non ho avuto da giocatore nonostante abbia giocato in Nazionali fortissime".

