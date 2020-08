Buone notizie in casa Inter, perché Conte spera di avere a disposizione per la finale contro il Siviglia (venerdì 21 agosto) anche Alexis Sanchez. Il cileno si era fatto male ai quarti contro il Bayer Leverkusen, ma è tornato ad allenarsi e ora punta alla finale di Colonia.

Antonio Conte ci spera. Dopo aver ottenuto la qualificazione per la finale di Europa League contro il Siviglia, i nerazzurri sperano di poter avere a disposizione anche Alexis Sanchez per l'ultimo atto dell'Europa League (finale in programma venerdì 21 agosto a Colonia).

Il cileno aveva rimediato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra nel match contro il Bayer Leverkusen ai quarti, e ha così saltato la semifinale contro lo Shakhtar. Sembrava compromessa la sua presenza per un'eventuale finale, ma l'ex Udinese è tornato ad allenarsi nella giornata di lunedì.

Manca pochissimo all'appuntamento di Colonia e Sanchez si è allenato solo in solitaria, ma è comunque un buon segno per averlo almeno in panchina per la gara del RheinEnergieStadion.

