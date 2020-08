Il tecnico della formazione spagnola parla alla vigilia della sfida valida per gli ottavi di finale contro i nerazzurri in programma mercoledì 5 agosto alle 21 all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen: "Giochiamo contro uno squadrone, per noi è una partita storica. Non c'è motivazione più grande di giocare contro l'Inter, un loro giocatore vale come tutta la nostra rosa".

"L'Inter è una squadra storica, uno squadrone. Non penso che sia preoccupata di giocare contro una squadra così piccola come la nostra". Così l'allenatore del Getafe, José Bordalas, alla vigilia del match valido per gli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì 5 agosto alle 21 a Gelsenkirchen in gara secca. Il tecnico della formazione spagnola lascia piuttosto volentieri ai nerazzurri di Antonio Conte i favori del pronostico:

"Tanti di noi hanno lavorato molto per giocare una sfida del genere. Arrivando in Europa League sapevamo che avremmo potuto giocare questo tipo di partite. L'Inter ha lottato per lo Scudetto e ci supera in tanti aspetti, a livello economico e di potenzialità. Cercheremo di dare il massimo, non c'è motivazione più grande di giocare contro l'Inter".

Sulla condizione della squadra

"L'Europa League è una competizione diversa, non è come la Liga che abbiamo terminato due settimane fa. I giocatori lo sanno e sono preparati a livello mentale. Di fronte, lo ribadisco, abbiamo una grande squadra. Però il Getafe è stato in grado di fare grandissime partite, non solo in questa stagione, ma anche nelle scorse. Riusciremo a fare qualcosa di bello. Le scommesse non ci danno favoriti, un giocatore dell'Inter vale come tutta la nostra rosa. Lo sappiamo, ma a volte il calcio ti sorprende".

Su Conte che ha parlato di partita "sporca"

"Penso volesse dire che la partita sarà molto intensa, complicata, penso facesse riferimento a questa cosa qui parlando di sporco, immagino".

