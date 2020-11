Un Napoli che è rientrato male dopo la sosta della nazionali subendo un 3-1 in casa dal Milan di Zlatan Ibrahimovic, ospita il Rijeka nella quarta giornata del girone F di Europa League. Si gioca allo stadio San Paolo di Napoli alle 21:00 di giovedì 26 novembre, e la partita sarà trasmessa su SkySport. Gli azzurri ci arrivano con la sconfitta patita dal Milan, ma in Europa League il tabellino dice due vittorie consecutive: battere i croati, ultimi a zero punti, vorrebbe dire sistemare il girone e magari balzare in testa. La squadra di Gattuso è prima a pari merito con AZ e Real Sociedad, ma lo scontro diretto sorride agli olandesi. Il Rijeka è ultimo con 0 punti. La partita d'andata del 5 novembre era finita con un 2-1 in rimonta per il Napoli grazie ai gol di Demme e l'autorete di Braut.