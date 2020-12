Una sconfitta che non fa male. La prima nel girone, proprio quando la qualificazione ai sedicesimi - al pari del Napoli e del Milan - e pure la vetta erano già assicurate. La Roma dei giovani cade per la prima volta in Europa League e consente al CSKA Sofia di chiudere nel migliore dei modi il proprio disastroso cammino. I bulgari vincono per 3-1 grazie a un gol di Tiago Rodrigues e a una doppietta di Ali Sowe, già in Italia con Chievo e non solo. Inutile la rete del momentaneo pareggio di Tommaso Milanese, classe 2002, alla sua prima gioia con la maglia giallorossa. L'unica vera nota positiva di una serata storta. Difficile, del resto, pretendere di più da una formazione scesa in campo in versione baby, dal portiere Boer all'esterno Bamba. Ma è un ko che, come detto, è tutto sommato indolore.