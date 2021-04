Ole Gunnar Solskjaer, il tecnico dei Red Devils, a dire per primo la sua sulla sfida contro i giallorossi, mostrando un po' di superficialità e pressapochismo nelle sue dichiarazioni: Dopo i successi con Ajax e Granada, Roma e Manchester United si sfideranno in semifinale di Europa League tra la fine di aprile e l'inizio di maggio . E’ stato, il tecnico dei Red Devils, a dire per primo la sua sulla sfida contro i giallorossi, mostrando un po' di superficialità e pressapochismo nelle sue dichiarazioni:

“Non li conosco e non li ho mai visti giocare. So che hanno fatto due buone partite contro l’Ajax e sanno difendere bene, come tutte le squadre italiane. Tutti conoscono Dzeko che è pericoloso in area ma anche Mkhitaryan e Smalling lo sono. Non vediamo l’ora di sfidarli. La Roma ha tradizione e storia”.

Pogba: "La storia della Roma potrà essere un fattore"

Torna ad affrontare un’avversaria italiana anche Paul Pogba che con una sua rete ha eliminato il Milan negli ottavi di finale:

“Abbiamo conquistato questa semifinale contro la Roma e ci prepareremo per questa sfida. Li conosciamo un po’ e la loro storia potrà essere un fattore. Tuttavia il nostro obiettivo è vincere l’Europa League e per fare questo dovremo battere la Roma”.

