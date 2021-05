Si gioca la finale di Europa League 2021 tra Villarreal e Manchester United. dovrà fare a meno degli infortunati Foyth, Iborra e Chukwueze. Il suo 4-4-2 si comporrà quindi con Rulli tra i pali, gli intoccabili Raul Albiol-Pau Torres in difesa e Paco Alcácer favorito su Bacca per formare la coppia con Gerard Moreno. Lo United, invece, potrebbe mettere De Gea tra i pali. Wan Bissaka e Shaw saranno i terzini, mentre Fred occuperà la mediana con McTominay. Davanti? Rashford, Bruno Fernandes e Pogba alle spalle Emery dovrà fare a meno degli infortunati Foyth, Iborra e Chukwueze. Il suo 4-4-2 si comporrà quindi con Rulli tra i pali, gli intoccabili Raul Albiol-Pau Torres in difesa e Paco Alcácer favorito su Bacca per formare la coppia con. Lo United, invece, potrebbe mettere De Gea tra i pali. Wan Bissaka e Shaw saranno i terzini, mentre Fred occuperà la mediana con McTominay. Davanti?alle spalle del Matador Cavani . Recupero di Martial ancora da valutare. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter seguire il match in tv.

Villarreal-Manchester United: le probabili formazioni

Europa League Villarreal-Manchester United in diretta tv e Live Streaming UN' ORA FA

Villarreal (4-4-2): Rulli; Gaspar, Raul Albiol, Pau Torres, Pedraza; Yeremy, Parejo, Coquelin, Trigueros; Gerard Moreno, Paco Alcácer. All. Emery

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Bailly, Lindelof, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. All. Solskjær

Arbitro: Clément Turpin (Francia) - VAR François Letexier

Statistiche Opta

Villarreal e Manchester United si incontreranno per la quinta volta in competizioni europee.

Questa sarà l'ottava finale europea importante per il Manchester United, la seconda squadra inglese con il maggior numero di finali europee dopo il Liverpool (14). I Red Devils sono stati incoronati campioni in cinque delle sette finali precedenti, perdendo solo due volte contro il Barcellona in UEFA Champions League: 2008-09 e 2010-11.

Il Villarreal ha raggiunto una grande finale europea per la prima volta nella sua storia, diventando l'undicesima squadra spagnola diversa a farlo. In ciascuna delle ultime nove occasioni in cui una squadra spagnola ha affrontato una rivale inglese in una finale di una competizione europea (incluse le Supercoppe), il club spagnolo ha vinto la partita. L'ultimo a perdere è stato l'Alavés contro il Liverpool nella Coppa UEFA 2000-01 (4-5).

Il Manchester United può diventare la nona squadra in 22 stagioni a vincere la Coppa UEFA / Europa League dopo essere stato eliminato nella fase a gironi della Champions League durante quella stagione.

Il Villarreal è imbattuto in competizioni europee in questa stagione, vincendo 12 volte e pareggiando due (inclusa una vittoria per 3-0 sull'FK Qarabag a causa della mancanza di giocatori della squadra azera).

L'allenatore del Villarreal Unai Emery ha vinto tre volte la UEFA Europa League (2013-14, 2014-15, 2015-16) e potrebbe diventare il primo allenatore a vincere la Coppa UEFA o la UEFA Europa League per quattro volte, battendo l'italiano Giovanni Trapattoni.

Edinson Cavani del Manchester United ha segnato cinque gol e fornito due assist in soli 247 minuti di UEFA Europa League in questa stagione, con una media di un gol o un assist ogni 35 minuti, la migliore media di qualsiasi giocatore con almeno 200 minuti giocati in questa stagione.

