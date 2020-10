L'AZ Alkmaar è atterrato all'aeroporto di Capodichino. Il club olandese ha pubblicato sul proprio profilo social la notizia. Sono 19 i giocatori convocati per questa trasferta, mentre sono 9 quelli rimasti in sede , perché positivi al Covid-19.

La squadra olandese si sta trasferendo verso una struttura alberghiera che ne ospiterà il soggiorno napoletano. I responsabili dell’hotel hanno confermato che ciascuno dei componenti alloggerà in una stanza singola e che domani pomeriggio, quando l'AZ Alkmaar lascerà la struttura per recarsi allo stadio, si procederà immediatamente alla santificazione dell'intera struttura.

Non ci sono dunque notizie su un eventuale rinvio della partita, che a questo punto pare veramente improbabile. Nella serata di ieri Ieri l'assessore comunale allo sport aveva chiesto il rinvio, ma questa volta l’ASL 1 di Napoli (e non l’ASL 2 che impedì ai partenopei di volare a Torino per la sfida con la Juventus), difficilmente interverrà.