Mentre l’eco delle polemiche per la mancata disputa di Juventus-Napoli , rieccheggia ancora nell’aria, l’incubo Covid-19 continua a perseguitare il club partenopeo. A preoccupare le istitituzioni e – in particolare – l’assessore allo sport campano Ciro Borriello è il focolaio scoppiato all’interno dell’AZ Alkmaar , prossimo avversario degli azzurri in Europa League, dove nelle ultime ore sono risultati positivi ben 9 giocatori al Coronavirus . Una notizia accolta con preoccupazione dalle autorità regionali e locali e che hanno apertamente portato l’assessore Borriello, con una dichiarazione a Radio Punto Nuovo, a chiedere il rinvio della partita in programma giovedì sera...

Al netto delle dichiarazioni allarmistiche dell’assessore allo sport napoletano, la gara di giovedì non appare in alcun modo in pericolo. Le norme UEFA in merito alla regolare disputa di partite è molto chiara: bastano 13 giocatori negativi, compreso un portiere, per scendere in campo. I giocatori dell'Az prima della sfida europea saranno sottoposti a un nuovo giro di tamponi con risultati immediati prima della partenza per Napoli. Allo stato attuale dunque la partita non appare assolutamente in discussione.