Con un punto nelle ultime due partite, la scalata rossonera ai sedicesimi di finale è diventata più ripida. Il Milan, dopo il pareggio in terra francese contro il Lille che ha permesso a Bonera di rimanere imbattuto (2 partite) e consolidare il secondo posto, ha bisogno di un incastro di risultati per raggiungere il passaggio del turno già giovedì 3 dicembre. Con 7 punti in 4 partite, e le avversarie rispettivamente a 8 (Lille) e 6 (Sparta Praga), per la truppa dell'ex calciatore del Parma (che sostituisce Pioli) è necessaria una vittoria contro il Celtic fanalino di coda e sperare che il Lille batta lo Sparta Praga. Per il discorso primo posto, tutto è rimandato all'ultima giornata di giovedì 10 dicembre. Ecco le possibili combinazioni.