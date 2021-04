Nuova tegola per la Roma in vista della partita di giovedì ad Amsterdam contro l’Ajax . Oltre a Karsdorp squalificato e agli infortunati Kumbulla, Smalling (anche lunedì a parte) e Mkhitaryan, la Roma, nei quarti di Europa League, dovrà fare a meno di Stephan El Shaarawy. Uscito dolorante nel secondo tempo della partita contro il Sassuolo , l’attaccante ha riportato una lesione muscolare al flessore destro. Essendo un punto delicato sosterrà tra due settimane nuovi esami, ma intanto salterà il doppio confronto di Europa League (8 e 15 aprile) contro l’Ajax e le partite di campionato contro Bologna e Torino. L’infortunio odierno, tra l’altro, complica anche i piani di El Shaarawy in chiave Europeo, visto che avrà almeno quattro partite in meno per convincere Mancini a convocarlo.