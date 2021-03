L'urna di Nyon ha definito gli accoppiamenti dei quarti di finale dell'edizione 2020-21 di Europa League. Tra le 8 squadre rimaste in corsa la Roma di Paulo Fonseca è l'unica italiana: i giallorossi hanno centrato i quarti in modo brillante eliminando lo Shakhtar Donetsk con una doppia vittoria (3-0 all'Olimpico all'andata e 2-1 a Kiev al ritorno). Ottavi fatali invece per il Milan , eliminato dal Manchester United . Le sfide dei quarti di finale sono in programma giovedì 8 aprile (andata) e giovedì 15 (ritorno). La finalissima di Europa League si giocherà mercoledì 26 maggio a Danzica. La squadra campione in carica è il Siviglia che l'anno scorso sconfisse 3-2 l'Inter nell'atto conclusivo del torneo il 21 agosto scorso a Colonia.

Le semifinali

Vincente Granada/Manchester United - Vincente Ajax/ROMA

Vincente Dinamo Zagabria/Villarreal - Vincente Arsenal/Slavia Praga

(le squadre sorteggiate per prime giocheranno l'andata in casa)

Per la Roma un tabellone duro

Non si può certo definire fortunato il sorteggio per i giallorossi che pescano l'Ajax, una delle squadre più temibili del lotto insieme a Manchester United e Arsenal. Il match d'andata si disputerà ad Amsterdam giovedì 8 aprile, il ritorno è in programma allo stadio Olimpico giovedì 15. Se la Roma dovesse passare il turno, in semifinale affronterebbe la vincente del doppio confronto tra Granada e Manchester United: un cammino molto complicato, quindi, per la formazione allenata da Paulo Fonseca.

I giocatori dell'Ajax al termine della partita contro lo Young Boys - Europa League 2020-21 Credit Foto Getty Images

Ajax-Roma: i precedenti

Le due squadre si affrontano per la terza volta nelle coppe europee, la prima volta in un doppio confronto a eliminazione diretta. Gli unici due precedenti sono quelli relativi alla seconda fase a gironi dell'edizione 2002-03 di Champions League: la sfida di andata all'Olimpico terminò 1-1 (1' Van der Meyde, 24' Cassano), mentre al ritorno ad Amsterdam i Lancieri vinsero 2-1 (11' Ibrahimovic, 66' Litmanen, 89' Batistuta).

Fonseca: "Non mi piace giocare contro le ex squadre"

