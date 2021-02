È la settimana del ritorno alle Coppe europee e, oltre alla Champions, ci sarà anche l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Il Milan affronterà i serbi della Stella Rossa di Belgrado in quella che è stata una sfida molto importante per i rossoneri in Europa tanto tempo fa. Questo è un giovane Milan che cerca di tornare grande, contro una Stella Rossa altrettanto ambiziosa e guidata dall'ex Inter Dejan Stankovic. Per provare a fare lo sgambetto ai rossoneri, il Presidente della Stella Rossa ha chiesto al premier serbo di riaprire gli stadi, per il 30% della capienza come permesso dalla UEFA. Al momento, però, in Serbia tutti gli eventi sportivi sono a porte chiuse come provvedimento preso dal Governo per ridurre al minimo i contagi. Ma giovedì arriva il Milan, il Governo cambierà la propria decisione?