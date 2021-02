Dopo la sconfitta ligure in quel di La Spezia, al Milan serve una reazione. La vittoria dell'Inter ha retrocesso la squadra di Pioli al secondo posto, caricando di aspettative la trasferta di Europa League. I rossonerihanno pescato dall'urna la Stella Rossa, formazione serba allenata da quel Dejan "Deki" Stankovic che tante volte ha incrociato i tacchetti con i rossoneri nei derby di Milano. Pochi dubbi di formazione per Pioli che dovrebbe far riposare Ibra in favore di Mandzukic e proporre Tonali a centrocampo. In difesa salgono le quotazioni di Tomori con Dalot dirottato a sinistra. Andiamo a vedere le probabili formazioni e le statistiche sul match.

Europa League Stella Rossa-Milan in Diretta tv e live streaming 5 ORE FA

Stella Rossa-Milan: le probabili formazioni

Stella Rossa (4-2-3-1): Borjan; Gajic, Pankov, Milunović, Rodic; Sanogo, Nikolić; El Fardou Ben, Ivanić, Gavric; Pavkov. All. Stankovic.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Castillejo, Rebic, Cahlanoglu; Mandzukic. All. Pioli.

Pioli: "Ibra? Sa che deve continuare a segnare"

Statistiche

La Stella Rossa non ha mai battuto il Milan in una partita europea, pareggiando e perdendo in quattro precedenti.

L'ultimo incontro tra la Stella Rossa e il Milan è stato nell'agosto 2006 nella Champions League, con il Milan vittorioso per 1-2 con gol di Filippo Inzaghi e Clarence Seedorf.

Il Milan cerca di vincere tre partite consecutive in una grande competizione europea per la prima volta dal 2008.

Mario Mandzukic ha segnato due o più gol in tre partite di competizioni europee. La prima in Coppa UEFA contro l'Ajax con la Dinamo Zagabria nell'ottobre 2007 (poi contro l'Olympiacos a novembre 2014 con l'Atlético de Madrid e nell'aprile 2018 con la Juventus contro il Real Madrid, entrambi in Champions League).

Pioli: "Peggiore gara del Milan dell'anno, ko meritato"

