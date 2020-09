Queste le sue parole a Milan Tv. In cui ha anche parlato del ruolo dei compagni "Mi hanno dato delle dritte su come posizionarmi in campo, soprattutto in fase di non possesso. Il loro aiuto e i loro consigli sono importanti per me. All'intervallo mi hanno fatto i complimenti, ma contenuti perché c'era ancora un secondo tempo da giocare". Colombo tiene però i piedi per terra: "Non ho fatto ancora niente. E' solo la prima partita e il primo gol. Spero sia l'inizio di una lunga carriera. Il Milan è la mia casa, mi ha aiutato a crescere. Sono fiducioso, devo lavorare al massimo per un grande futuro". E con Ibrahimovic positivo al Coronavirus, si prospetta una maglia da titolare anche contro il Crotone: "Ovvio che vorrei giocare ancora, ma bisogna guadagnarsi il posto in allenamento. Io cerco di imparare il più possibile dai miei compagni e di farmi trovare pronto".