Musacchio e Romagnoli out per infortunio, Leo Duarte colpito dal COVID . Ancora una volta, al Milan è emergenza infortuni. E così i rossoneri pensano a una vecchia conoscenza della Serie A per irrobustire il proprio reparto arretrato: Antonio Rüdiger.

Non solo Nastasic , dunque: secondo 'Sportitalia', il Milan ha avuto un contatto esplorativo proprio per il centrale tedesco , già visto in Serie A con la maglia della Roma. Quella Serie A dove potrebbe tornare presto. Rüdiger fa parte infatti dell'elenco dei giocatori in uscita dal Chelsea e potrebbe dunque cambiare squadra entro la conclusione della finestra di mercato.

Non è un caso che, fino a questo momento, Rüdiger non sia mai sceso in campo nell'attuale stagione: Lampard lo ha lasciato in panchina per tutti i 90 minuti durante il match vinto all'esordio in casa del Brighton, poi non lo ha nemmeno convocato contro il Liverpool. Anche questo ha attirato l'attenzione del Milan. Che ora, mentre mantiene le ultime speranze di arrivare all'ex Bakayoko, guarda al Chelsea anche per l'ex giallorosso.